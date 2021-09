Všude bylo plno. Ať šlo o představení Legenda o sv. Ludmile a o sv. Václavu v podání Divadla KA2, talkshow o více lidech na téma Co by tomu řekla svatá Ludmila dnes nebo mediální projekt v kostele sv. Jana Nepomuckého spojený s výstavou soch a obrazů.

Pouť byla plná také světské zábavy od kolotočů po stánky s cukrovou vatou, grilovanými klobáskami, pivem, vínem a řemeslnými předměty. Akce měla rozsah, na který náš region není zvyklý a to s dobře zvládnutou organizací od parkování a kyvadlové dopravy po zapojení policie, hasičů i berounských skautů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.