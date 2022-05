Bronzové sochy světlonošek držících pochodně a tříhlavých hyder na jeho pilířích by tak mohly navázat na éru prvních let existence nejkratšího pražského mostu přes Vltavu. Plánovaná obnova efektů vyžaduje, aby uvnitř soch vedly rozvody plynu a vody. Záběry ze speciálních kamer prokázaly existenci částí původních rozvodů plynu, rozvody vody se v nitru soch naopak najít nepodařilo.

Projektu, po jehož dokončení by při slavnostních příležitostech měl z pochodní světlonošů plápolat oheň a z hyder v pravidelných intervalech chrlit proud vody, prosazuje radní Jan Chabr (Spojené síly / TOP 09). „Most je chráněnou technickou památkou, proto musíme nejdříve shromáždit dostatek informací pro Národní památkový ústav či městské památkáře a navrhnout způsob potenciální obnovy. Usoudili jsme, že nejvhodnější cestou bude začít endoskopickým průzkumem a pátráním po zbytcích produktovodů uvnitř soch,“ vysvětlil Chabr počáteční kroky iniciativy.

„Kamerové záběry nám už na místě ukázaly poměrně zachovalý rozvod plynu ve vrchní části světlonošek. V části jejich ramen je jasně patrné potrubí s přírubou, které je rozvedené do obou paží sochy,“ upřesnil předseda představenstva THMP Tomáš Jílek s dovětkem, že u hyder se žádné známky zachovalého rozvodu vody neprokázaly. U obou typů soch jsou prý nicméně vnitřní části volně přístupné a průchozí.

Technický stav soch už v předchozích letech zdokumentoval restaurátorský průzkum. Podle něj jsou kotevní prvky světlonošů v kamenném pilíři relativně v pořádku, naproti tomu kotevní prvky hyder nejsou v dobrém stavu a sochy by měly v nejbližších letech projít restaurováním. „V souvislosti se záměrem rekonstrukce osvětlovacích a efektových systémů Čechova mostu bychom proto rádi původní rozsah restaurátorských prací rozšířili o přípravu a doplnění technologických rozvodů plynu a vody,“ nastínil Jílek strategii obnovy unikátních funkcí.

THMP má v plánu studii restaurátorských prací určenou pro následný výběr realizátora a studii proveditelnosti obnovy slavnostního osvětlení pro projednání s dotčenými orgány státní správy a zejména památkové ochrany.

Čechův most je se svými 235 svítidly jedním z nejvíce osvětlených mostů v Praze. Zdobí ho 8 soch, z nichž 4 jsou na pilířích. Kromě obnovení efektových systémů je v plánu i modernizace jeho veřejného a slavnostního osvětlení. To by mělo nově sloužit jako symbol při významných událostech.

Čechův most ze začátku 20. století je po proudu řeky jedenáctou spojnicí vltavských břehů v Praze a zdejší jedinou ocelovou obloukovou konstrukcí. Spojuje náměstí Curieových na pravém břehu s nábřežím Edvarda Beneše na břehu levém. Je 169 metrů dlouhý a 16 metrů široký. Dopravní stavba z období secese pro pěší, auta i tramvaje patří mezi chráněné technické památky.