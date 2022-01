Kdyby to, co se stalo, nebylo k naštvání, bylo by to až směšné, řekl Deníku středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Nad počínáním nákupčích Českých drah kroutí hlavou: „Nenapadlo by mě, že pořídí vlaky, aniž by si ohlídali software.“ Dopravce podle jeho slov ujistil kraj, který veřejnou dopravu objednává v rámci zajišťování dopravní obslužnosti, že problém bude vyřešen do konce ledna. „Snad se to ale podaří dřív,“ očekává radní. Dráhy, které skutečně až do chvíle, kdy se problém objevil, netušily, že řídicí program železničního vozidla nebude fungovat neomezeně, si už od výrobce vyžádaly aktualizaci software pro další období provozu.