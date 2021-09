Právě vystoupení jednotlivých členů rady kraje je věnován celý dopolední program. Po obědě bude následovat tradiční akce, jíž zůstalo i již zažité označení: veletrh služeb . K setkání se starosty budou připraveni zástupci odborů krajského úřadu, vybraných příspěvkových organizací kraje, ale i hosté. Možnosti podebatovat a probrat s experty konkrétní problémy, které řeší, případně se poptat na to, kudy vede nejschůdnější cesta k získání dotací, si v minulosti cenili zejména starostové malých obcí: na rozdíl od kolegů z větších měst se nemohou opřít o rozsáhlejší aparát úředníků s různými odbornostmi, ale na vyřizování řady záležitostí zůstávají sami; často to navíc musejí stíhat vedle svého zaměstnání.

Pokračování bude v úterý na stejném místě – nicméně přece jen trochu jinak: starostům se představí nový tým. Své vize i sami sebe přiblíží nynější středočeští radní, kteří vzešli z krajských voleb konaných loni v říjnu. Tradičně bývala jedním z hlavních témat doprava, a to hlavně v souvislosti se stavem středočeských silnic – a letos se dá očekávat, že přibude ještě veřejná doprava: budoucnost provozu vlaků a autobusů; zejména na těch trasách, které nejsou páteřními.

Cestu do kongresového hotelu Clarion v pražských Vysočanech už dobře znají stovky středočeských starostů. Právě jeho velký sál v uplynulých letech opakovaně hostil účastníky setkání zástupců měst a obcí s vedením kraje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.