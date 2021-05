V nynější etapě zmírňování omezení, na něž v pondělí upozornila mluvčí památkového ústavu Jana Hartmanová, jde z větší části o areály zřícenin hradů, kde se návštěvníci mohou pohybovat bezpečně mimo uzavřené prostory a s potřebnými rozestupy; případně je vytvořený speciální okruh, který si příchozí mohou prohlédnout samostatně – tedy bez účasti průvodce. Individuálně: skupinové prohlídky zatím vládní opatření neumožňují.

Podmínkou zůstává nejen dodržování rozestupů, ale také ochrana dýchacích cest – a při vstupu do vnitřních prostor rovněž dezinfekce rukou.

Ve středních Čechách mohou zájemci od úterka zavítat na hrady Krakovec na Rakovnicku (od úterý do pátku mezi 10. a 15. hodinou; v sobotu a v neděli pak již od 9. a až do 17. hodiny), Křivoklát ve stejném okrese (od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou) a Točník na Berounsku (od úterý do neděle mezi 10. a 18. hodinou). Bezděz sice už leží za hranicí kraje, nicméně na dohled od Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku (a zajet si tam lze od úterý do neděle mezi 9.00 a 16.30).

Ze státních zámků je nyní možné nakouknout – byť jen částečně, do vybraných prostor – v rámci kraje do tří. Konopiště u Benešova otevírá skleník v Růžové zahradě, a to od úterý do neděle mezi 10. a 16. hodinou, Mníšek pod Brdy na Praze-západ nabídne od úterý do neděle vyhlídku z věže a Veltrusy na Mělnicku pustí první nedočkavce do expozice Aristokracie: začátek konce od úterý do neděle s otevřením vždy od 10. hodiny; v pracovních dnech do 15.30, o víkendu o půl hodiny déle.

Od soboty 8. května se bude možné také vypravit také na další známé památkové adresy, kde však návštěvníky zatím přivítají jen v sobotu a v neděli. Ve středních Čechách jde o synagogu v Březnici na Příbramsku (otevřeno od 10 do 16 hodin), Hamousův statek ve Zbečně na Rakovnicku (s otevírací dobou 9–16 hodin) a zříceninu hradu Žebrák na Berounsku v sousedství Točníku (přístupnou v intervalu 10–17 hodin).