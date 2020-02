Hrubého letos v lednu odvolal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a dočasný šéf Petr Veselý mu nabídl neadekvátní pozici referenta. Protestní petici bezprostředně po představení podepsalo 195 návštěvníků. Byl mezi nimi byl i poradce premiéra Babiše a bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda, který v roce 2003 vrátil Václava Hrubého do ředitelského křesla.

Tenkrát ho vyhodil generální sekretář ministra Jana Kavana Karel Srba, později odsouzený na osm let za přípravu vraždy novinářky. Hrubého propustil i další šéf diplomacie Karel Schwarzenberg. Jeho nástupce Jan Kohout ho znovu jmenoval a pozastavil plánovanou privatizaci zámeckého areálu. Deník se Cyrila Svobody zeptal, jak hodnotí krok současného ministra Tomáše Petříčka.

Jste pravidelným návštěvníkem štiřínských koncertů, znáte zdejší zámek i lesopark. Co říkáte odvolání Václava Hrubého?

Štiřín ve svých dějinách nikdy neměl takového bojovníka, jakým byl Václav Hrubý. Podstoupil hodně bitev a všechny vyhrál. Jeho odvolání je podle mě chyba, protože má pořád spoustu energie a především dlouhodobou vizi. A nechce z toho udělat privatizační projekt. V něm měl stát jistotu, že se zámecká budova ani pozemky nikomu neprodají za pakatel, že se vše zachová jako majetek státu pro jeho vlastní akce, diplomatické využití i kulturní a společenské setkávání lidí. Stát se podle mě nemá zbavovat svého majetku, pokud není na kolenou, a to Česká republika rozhodně není. Netvrdím, že prvním krokem nového vedení bude privatizace, ale všechny minulé snahy odvolat Václava Hrubého byly vždy motivovány vidinou prodeje zdejších pozemků.

Tomáš Petříček svůj krok zdůvodnil potřebou zefektivnit hospodaření této příspěvkové organizace ministerstva zahraničí. To nezní rozumně?

Žádná aktivita Štiřína nezaplatí to, co do něj stát vložil. Jenže ze Štiřína se stal díky Václavu Hrubému kulturní stánek, což je velká hodnota sama o sobě. Hospodaření zámku bylo navíc vždycky pozitivní, v běžném provozu se nikdy neprodělávalo. Pravda je, že Štiřín nemůže vydělávat tak, aby přinášel státu horentní zisky. Nezapomínejme, že původní aristokratičtí majitelé měli velkostatky, pole a pivovar. Z toho zámek žil. Komtesy a princezny nikdy nic nevydělaly. A když už jsme u toho, tak kdybych měl tu moc, povýšil bych Václava Hrubého do šlechtického stavu. Kvůli jeho noblese, zásluhám a hlavně schopnosti uchovávat hodnoty, které nás přesahují.

Co říkají umělci spojení se Štiřínem?

Ondřej Havelka, hudebník, režisér, zpěvák

Jsem rozhořčen. Vnímám to jako velkou nespravedlnost. Václav Hrubý přišel na zámek, který byl ve zbídačelém stavu, zahrada neexistovala. On vytvořil tým, který vše zvelebil. Jeho zásluhy na současné podobě areálu jsou nedozírné. Vůbec nechápu, že někdo mohl takovou věc udělat, je to strašné.

Ivan Ženatý, houslový virtuóz, žák Josefa Suka

Je mi dnes teskno. Nevěřím tomu, že tady definitivně končíme, protože těch konců už bylo několik a vždy se vše v dobré obrátilo. Vzpomínám na začátky cyklu Sukův hudební Štiřín, kdy jsem navázal na Mistra Suka s velkou nadějí, že se to tady udrží. A tu naději si snažím uchovat i nadále.