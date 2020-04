ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Nyní její štíty nazvané Zorplex 240 testují zdravotníci Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově (a rovněž v pražské porodnici U Apolináře).

Do současného úsilí o výrobu ochranných pomůcek i tam, kde se dřív nic podobného nedělalo, se společnost zapojila už před několika týdny: začala vyrábět hledí pro ochranné štíty, které lidé pro složky integrovaného záchranného systému zhotovují na svých 3D tiskárnách. Od počátku však bylo jasné: každý příspěvek je dobý, avšak tento tisk je pro současné potřeby pomalý.

Firma se proto pustila do vývoje vlastního šítu, který by dokázala produkovat sama – a ve větších množstvích. Počítá s tím, že díky přeorganizování výroby by se mohlo podařit produkovat až tisíc těchto štítů denně. O dodávky štítů chránících jak ústa a nos, tak i oči a tvář, mají už nyní zájem nejen zdravotníci, ale také lékárníci, hasiči či provozovatelé obchodů.

„Kapacita 3D tiskařů je poměrně limitovaná; jedna čelenka se tiskne až dvě hodiny,“ vysvětlila Andrea Bartoňová z firmy Mifer, jaký byl počáteční podnět k tomu, aby se společnost, jež v dodávkách hledí pro komunitu tiskařů nadále pokračuje, rozhodla využít vlastní technologie k výrobě celých štítů. A v mnohem větších objemech, než mohou nabídnout možnosti 3D tisku.

Právě v té chvíli se zrodila spolupráce s oblastní nemocnicí v Benešově. „Aby produkt splňoval veškeré parametry a byl dobře uzpůsoben praktickému používání, spojili jsme se s jejím vedením,“ konstatovala Bartoňová.

To, že se firma ozvala a poslala k otestování několik prvních vzorků prototypové řady, oceňuje za benešovskou nemocnici ředitelka pro lékařské obory Markéta Bláhová. Pochvaluje si přitom nejen příležitost podílet se na inovativním řešení zásobování ochrannými pomůckami během aktuální pandemie.

Nemocnice počítá s tím, že tyto štíty bude využívat i do budoucna. Oceňuje, že jejich výhodou je možnost celý štít otřít dezinfekcí – nebo do ní i ponořit. A ve srovnání s jinými modely mají tyto štíty i další přednosti: méně tlačí na čelo a jsou lehčí než jiné modely. „Tyto štíty jsou v kombinaci s těsnícími brýlemi a respirátory vyšší třídy (FFP2+) výbornou ochranou personálu nemocnice proti infekci,“ ocenila ředitelka Bláhová také účinnost proti novému typu koronaviru.