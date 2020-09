I když se spory týkají vedení trasy Posázavím ve středních Čechách, dostavba dálnice je velkým tématem i pro Jihočechy: jde jim nejen o rychlejší a pohodlnější spojení s Prahou, ale i o celkové napojení regionu na dálniční síť.

Středočeští straničtí kolegové přikyvují na souhlas. „Petici za dostavbu D3 podporuji; není nač čekat,“ sdělil Deníku lídr Martin Kupka. S tím, že na případnou změnu plánů by doplatili lidé jak v jižních Čechách, tak ve Středočeském kraji. „Kdo v létě jel – spíš popojížděl nebo postával – na jih republiky, určitě potvrdí, že D3 už měla stát dávno,“ připomněl s tím, že na mysli nemá jen kolonu u Olbramovic. „Teď opravdu neztrácejme čas vymýšlením neexistujících alternativ. Byl by to jen odklad natrvalo,“ míní Kupka.

V tom je ostatně zajedno s politickými rivaly z nyní kraji vládnoucího ANO: zvláště hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová je aktivní a hlasitou zastánkyní dostavby – s tím, že aktuální projekt nemá alternativu a díky tunelům a mostům byl upraven tak, aby krajině uškodil co nejméně; byť to stavbu prodraží.

Kupka se s ní v této věci shoduje: „Pojďme dotáhnout přípravu D3 – a začněme konečně stavět!“ Plně stojí za slovy jihočeského kolegy Martina Kuby, podle něhož je nabízená alternativa k D3 v podobě rozšíření nynější silnice I/3 technicky nemožná. Což středočeská hejtmanka dlouhodobě zdůrazňuje rovněž – s tím, že sama na Benešovsku bydlí, a tak tamější situaci dobře zná.

Jak ona, tak pánové z ODS také shodně hovoří o tom, že dostavbu se z velké části snaží blokovat lidé, kteří v dané oblasti nežijí, nijak se jich netýká – a jsou jen viditelnější a hlasitější nežli mlčící většina. Shodně mají na mysli aktivity iniciativy Alternativa středočeské D3, pod jejíž peticí odmítající dostavbu je půl druhého tisíce podpisů občanů – a svůj nesouhlas vyjádřilo také jedenáct obcí a šest spolků.

Když Kuba signatáře prokádroval, dospěl k závěru, že téměř polovina z nich bydlí někde úplně jinde – tím méně pak v obcích, kolem nich by středočeská část dálnice D3 měla vést. A i kdyby: patnáct stovek lidí považuje za příliš malou skupinku na to, aby se premiér s jejími zástupci vůbec scházel. Upozornil, že v obcích kolem plánované trasy žije 47 tisíc lidí, přičemž většina potřebu připojit svůj nesouhlasný podpis necítila.

Nyní tedy nabízí naopak souhlasnou petici, aby svůj názor mohli jasně dát najevo ti, kdo dostavbu dálnice chtějí. Během jediného dne se shromáždilo přes tisíc podpisů. Středočeši jsou nicméně ve výrazné menšině. I tak petice zřejmě poslouží jako argument před další schůzkou k možným alternativám, kterou má premiér s odpůrci D3 naplánovanou na říjen.

Dostavbě D3 v navržené trase, tedy přes Posázaví, se na úterním setkání vedení kraje se starosty středočeských obcí a měst věnoval ministr průmyslu a obchodu i dopravy Karel Havlíček (za ANO). Ten projekt podporuje a nic by neměnil. Uvedl, že ačkoli diskuse s odpůrci trasy přes Posázaví trvají, jiná varianta už podle něj není možná; což platí i pro zvýšení kapacity silnice I/3.

Havlíček počítá s tím, že D3 v trase přes Posázaví by se měla začít stavět v roce 2024 – a s dokončením úseku mezi Prahou a Meznem v roce 2028 by současně měla být hotová celá trasa od hlavního města až po státní hranici s Rakouskem.