Středočeská policie letos přijala 50 nováčků. Míst má ještě 300

Půl stovky nových uchazečů o vstup do služebního poměru již od začátku roku přijala středočeská policie. Připomněl to krajský ředitel Policie ČR Václav Kučera poté, co na ředitelství v Praze na Zbraslavi přivítal 12 prozatím posledních.

Testy fyzické způsobilosti k nástupu k Policii České republiky. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Splnili podmínky příjímacího řízení – tedy byli úspěšní při fyzických testech, psychotestech a současně byli i zdravotně způsobilí, aby mohli vykonávat službu v největším bezpečnostním sboru v České republice," uvedla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. „Těší mě, že je o naši práci stále zájem – a všem přeji hodně zdaru," poznamenal Kučera. Zdroj: Youtube Nováčci budou působit především na obvodních odděleních a dopravních inspektorátech či u hlídkové sužby, posily však hledají i celokrajské útvary; například dálniční oddělení. Do výkonu služby však nezamíří hned; nejprve je čeká základní odborná příprava zaměřená nejen na získávání znalostí a zkušeností potřebných pro policejní práci, ale i na výcvik střelecký, řidičský či posilování fyzické kondice a všestranné odolnosti. Ve středních Čechách nyní podle údajů Suchánkové působí tři a půl tisíce policistů, přičemž další zájemci o vstup do služebního poměru mají příležitost podat přihlášku. „Do plného stavu chybí více než tři stovky mužů a žen zákona," konstatovala mluvčí. Ředitel Kučera nicméně připomíná nutnost splnit podmínky k přijetí. A nejde jen o to zvládnout psychotesty, na nichž někteří uchazeči ztroskotávají. Nezbytná je i dosavadní bezúhonnost. To někteří neuvědomují: stalo se, že se přihlásili – neúspěšně – i zájemci, kteří už policejní práci poznali z té druhé strany.