Potvrdilo se to na sobotním jednání krajského krizového štábu, kde byli přítomni i ředitelé těchto nemocnic. Součet chystaných míst, jež by k 1. dubnu mohly oblastní nemocnice vyčlenit pro pacienty s koronavirem, dosahuje přesně 199.

V rámci chystaných opatření se kraj na možnou potřebu zajistit speciálně vyčleněná místa v nemocnicích připravuje od počátku; již od prvního zasedání bezpečnostní rady kraje svolaného kvůli tehdy ještě teprve přicházejícímu koronaviru. S požadavkem připravit se na příjem infikovaných následně přišla také vláda.

Kam s úrazy s nákazou?

Na rozdíl od zpráv ze zahraničí, odkud v posledních týdnech přicházejí alarmující informace o počtech pacientů, u nichž onemocnění vedlo k úmrtí, je u nás zatím podle dostupných zpráv průběh onemocnění u většiny pacientů spíše mírnější. Při plánování specializovaných lůžek je však třeba mít na paměti, že nemocnice se musí připravovat nejen na samotnou léčbu těžších případů průběhu onemocnění Covid-19, které nový koronavirus vyvolává. Pamatovat se musí i na možnost bezpečně umístit rovněž pacienty s nakažením nebo v karanténě, v jejichž případě není koronavirus důvodem hospitalizace – třeba lidi po úrazu nebo s akutními zdravotními komplikacemi jiného charakteru.

Nelze chodit po paměti

V souvislosti s přípravami na případný větší nápor lidí nakažených koronavirem oblastní nemocnice již před týdnem výrazně omezily provoz ambulancí – a změnám neuniklo ani fungování lůžkových oddělení. Nemocnice nyní kladou důraz na zajištění akutní péče – a ruší ostatní předem domluvené termíny; včetně plánovaných operací.

V rámci preventivních opatření vznikají izolační prostory, kam by tito pacienti nakažení koronavirem byli umisťováni, aby se nedostali do kontaktu s dalšími hospitalizovanými. Tyto izolace vznikají i v některých ambulancích – a právě to je důvodem zásadního omezení ambulantní péče. Změny tedy nesouvisejí jen s nedostatkem osobních ochranných prostředků pro zdravotníky, jak by asi leckdo předpokládal. Krajské nemocnice nyní v rámci preventivních opatření pro případ, že by se nákazová situace mohla zhoršovat, zažívají skutečně poměrně rozsáhlé přesuny: stěhují se vybavení i celá pracoviště. Návštěvníci proto nemohou spoléhat na to, že mohou chodit jako obvykle „po paměti“. Je třeba věnovat pozornost novému značení; často provizornímu.