„Třeba jen na noční nebo víkendové služby,“ vysílá Pecková do kraje volání o pomoc. Nikoli jen v jedné konkrétní nemocnici, ale plošně v celém kraji totiž přibývá totiž covid-pozitivních pacientů – a současně kvůli onemocnění koronavirem chybí personál. A ten zbývající zmáhá únava z přetížení.

Třeba v benešovské nemocnici už pomáhají vojáci, avšak nasazení armády nyní bude mít na několik dní výpadek. Proto by se nejvíc hodili muži, kteří by pomohli s převážením pacientů. Nemocnice Rudolfa a Stefanie však uvítá také pomoc zvenčí z řad zdravotníků – ideálně sestřiček, které znají tamější provoz a nyní jsou třeba na mateřské dovolené. A hodili by se i lékaři na zajištění pohotovostních služeb…

Podle slov Peckové však prosí dobrovolníky o pomoc i další nemocnice ve středních Čechách. „Personál zoufale chybí. Chybí všude, ale v tuto chvíli nejvíce v Benešově a ve Slaném,“ zmínila hejtmanka dvě zařízení – jedno krajské a druhé městské – kde se aktuálně situace jeví jako nejpalčivější.

„Prosíme o pomoc dobrovolníky, nejlépe se zkušenostmi ze zdravotnictví. Každá šikovná ruka se ale cení,“ potvrdila, že vítáni jsou všichni, kdo chápou vážnost situace a mají chuť pomoci. „O administrativní záležitosti se nemocnice postarají,“ ujišťuje jedním dechem, že na přijetí pomocníků jsou špitály připraveny. Ostatně s tím mají zkušenosti už z minulých měsíců.

Jak vážná je situace v Benešově a ve Slaném, dává tušit fakt, že hejtmanka rovnou nabízí údaje o kontaktních osobách. Pro Benešov jde o hlavní sestru Karin Kápičkovou, jíž se lze ozvat prostřednictvím telefonního čísla 317 756 347 či e-mailové adresy karin.kapickova@hospital-bn.cz. Ve Slaném se je možné domluvit přímo s ředitelem Štěpánem Votočkem: má telefonní číslo 724 590 487 a e-mail stepan.votocek@nemsl.cz.