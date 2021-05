Staré kádry se vrací! Exministr Urban povede středočeské sociální demokraty

Starého harcovníka Milana Urbana povolali do boje o přízeň voličů sociální demokraté, jimž předvolební průzkumy signalizují, že by pro ně mohl být v říjnu problém získat dost hlasů na to, aby si udrželi zastoupení v Poslanecké sněmovně. Odhady totiž hovoří o tom, že se pohybuje kolem pětiprocentního výsledku.

Politik Milan Urban. | Foto: Deník/Hana Pilcová

Novou tváří v jejich současném týmu se stal právě Urban, z minulosti známý jako ministr průmyslu a obchodu. V letech 2003 – 2006 působil ve vládách premiérů Vladimíra Špidly, Stanislava Grosse i Jiřího Paroubka. V paměti z té doby utkvělo zejména jeho úsilí o prolomení limitů těžby hnědého uhlí. V kraji dvojkou, ale i jedničkou Urbanova nová role bude významná pro střední Čechy. Na zdejší kandidátce pro sněmovní volby dostal pozici dvojky – hned za lídrem a stranickým šéfem Janem Hamáčkem. Byl také zvolen krajským předsedou strany. V čele krajského výkonného výboru naradil Robina Povšíka, náměstka ministryně práce a sociálních věcí a náměstka primátora Mladé Boleslavi, který rezignoval v souvislosti s loňským neúspěchem ČSSD v krajských volbách. Hnutí ANO by ve volbách skončilo až třetí. Předstihly by ho obě koalice Přečíst článek › Sociální demokraté voličskou podporu nezískali – a stejně jako dlouhodobě názorově blízcí zástupci KSČM museli krajské zastupitelstvo opustit. Své nové působení komentoval 62letý Urban slovy, že strana potřebuje nový impuls – a on je připraven pomoci. Věří, že k tomu, aby si ČSSD zastoupení ve sněmovně udržela – a také se dostala do „klidnějších vod“ – dokáže přispět. Jména klíčových lídrů jsou známá S kým se bude utkávat o přízeň středočeských voličů, je už vcelku jasné. Nejvýznamnější hráči ve volebním klání (jak alespoň naznačují zmiňované průzkumy) již vesměs odkryli karty – a přinejmenším oznámili, s kým v kraji počítají jako s lídrem kandidátky. Dokonce již od února je to známo v případě koalice STAN a Pirátů: Lídrem se stane předseda Starostů a nezávislých a nynější poslanec Vít Rakušan; dvojkou této kandidátky pak bude Klára Kocmanová z České pirátské strany. Koalice Spolu, sdružující ODS, KDU-ČSL a TOP 09, postaví do čela svého poslance za Občanskou demokratickou stranou Jana Skopečka. ANO povede do voleb ve středních Čechách nynější premiér Andrej Babiš. Také SPD má ve středních Čechách nasadit jako jedničku stranického šéfa: měl by jí být poslanec Tomio Okamura. KSČM zveřejnila středočeskou kandidátku před pár dny: v jejím cele stojí právník Stanislav Grospič. Pražský hrad je opět otevřen. Nápis velezrada nebyl trestným činem Přečíst článek › Teoreticky však ještě mohou přijít změny. Definitivní podobu kandidátních listin do voleb, pro něž zatím platí termín pátek 8. a sobota 9. října (byť představitelé některých stran se netají vůlí přivést zemi k předčasným volbám), by strany, hnutí a koalice měly odevzdávat na počátku srpna.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu