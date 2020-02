Urychlit, zlepšit a podporovat. To jsou klíčová slova textu memoranda o spolupráci na přípravě dopravních staveb, které by Středočeský kraj měl uzavřít s hlavním městem Prahou, ministerstvem dopravy i klíčovými státními organizacemi: Ředitelstvím silnic a dálnic a Správou železnic. Krajští radní v pondělí kývli – a zvednout ruce pro schválení memoranda budou doporučovat i kolegům ve středočeském zastupitelstvu.

Ilustrační foto. | Foto: archivu Krajského úřadu Středočeského kraje

Memorandum má ukázat, že jak Pražanům, tak Středočechům jde o co nejúčinnější součinnost jak vzájemnou, tak s orgány státu, a to s cílem tlačit na co nejsvižnější postup příprav klíčových dopravních staveb a urychlení celého schvalovacího kolečka. Ať už jsou to objekty z asfaltu a betonu, tedy dálnice a na ně navazující silnice, nebo jde o kolejiště.