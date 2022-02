Celkově pracovníci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání krajské hygienické stanice stanice navštívili v období od loňského 1. listopadu do letošního 22. února v rámci kontrol 313 provozoven. Šlo mimochodem nejen o období, do kterého spadají vánoční svátky, ale také o dobu omezení souvisejících s opatřeními proti šíření koronaviru, kdy byla zrušena část adventních trhů a také se se uplatňoval zákaz vstupu do restaurací pro lidi nemající potvrzení o očkování nebo nedávném prodělání nemoci covid-19. Kontrol proticovidových opatření hygienici vykázali 256, a to s devítiprocentní četností závad.