Ojedinělé opomenutí v horečce

Hejtmanka Pecková, jíž se na facebooku dostalo rozsáhlé podpory, odmítla, že by za chybu kolem příprav jednání zastupitelů mohl někdo „nový“. „Lidskou chybu udělala nejzkušenější referentka oddělení organizačního, která má zastupitelstvo na starosti a je v úřadu 13 let. Nikdy na žádný z několika stovek kroků vedoucích k tomu, aby se zastupitelstvo konalo řádně, nezapomněla – a nyní prostě ten nejdůležitější, vyvěšení pozvánky s programem na úřední desku, opomněla,“ konstatovala Pecková. Zopakovala, že všechny informace byly k dispozici v jiné sekci webu krajského úřadu, jenom ne na úřední desce. Přičemž podle hejtmančiných slov k tomu vedlo nahromadění spousty drobných důvodů. „Nemá cenu říkat, kolik lidí bylo právě na oddělení covid pozitivních – a že i ona pracovala s horečkou, protože ji měla nejmenší. To nikoho nezajímá,“ poznamenala hejtmanka.

Omlouvám se všem na TW, co nesnášejí FB, ale neumím to na TW prostě zkrátit. Ani printscreen by to nepojmul. Prostě - muselo to ven. ??‍♀️ https://t.co/y6osSdwU37 pic.twitter.com/QmWPZg8kSt — Petra Pecková (@PPeckova) January 31, 2022

Proč se chybu nepodařilo odhalit, vysvětlila Pecková tím, že nadřízení kontrolovali náročné věci, přičemž nikdo nepředpokládal, že chybí tak základní, samozřejmá a tolikrát opakovaná věc, jakou je vyvěšení pozvánky na úřední desce. Podle hejtmančiných slov se stala ojedinělá chyba, ze které se celý tým poučí. „Paní referentka plakala a bylo jí to nesmírně líto, stejně jako nadřízeným, kteří sami vyvodili důsledky, a dokonce mně i panu řediteli nabídli svou rezignaci. Já ji odmítám. Jsou pracovití, odpovědní,“ připomněla, že se na úřadě řešilo, koho událost bude stát místo. Nikoho – a příště vše bude v pořádku. Tečka.

Kritici prý mají jen právo mlčet

Hlavní problém vidí Pecková v tom, že s kritikou vystoupili zástupci opozice z ANO. Podle jejích slov „zapomínají, že za jejich vedení byl nikoliv týdny, nikoliv měsíce, ale celé roky kontinuálně porušován zákon – a o kontrolních mechanismech se nedalo mluvit vůbec“. „Štve mě absolutní absence sebereflexe lidí, kteří kritizují. Lidí, kteří dopustili, že mnoho let pod jejich vedením kontrolní procesy neexistovaly vůbec a z veřejných prostředků se nehorázně rozfrcávaly peníze. Ti kritizují, aniž by se červenali. Měli by opravdu raději mlčet a šoupat potichu nohama o zem,“ napsala hejtmanka na sociální síti.

Upozornila, že z minulého volebního období pod vládou ANO s ČSSD stále řeší několik kauz různé složky policie, a to včetně Národní centrály proti organizovanému zločinu; padlo už několik obvinění. Dnes podle jejích slov úředníci na kraji pracují poctivě pro občany, a ne pro svou vlastní kapsu. „Ze všech, se kterými nyní spolupracuji, není nikdo ten “můj”. Všichni vzešli z fér výběrka a byli nejlepší. A byli ochotni pracovat pro kraj,“ uvedla na adresu pracovníků, kteří na úřad přišli v poslední době. Jestliže zmínila ochotu pracovat pro kraj, dotkla se tím i problému, který je aktuální dlouhodobě. Nabízené tabulkové platy řadu odborníků nelákají; jinde si mohou vydělat víc.

Faktem však zůstává, že s kritikou nevystoupili jen opozičníci z ANO, ale i přední zástupce koalice. Předseda klubu zastupitelů ODS Tomáš Havlíček označil opomenutí s úřední deskou za fatální pochybení – přičemž upozornil, že v posledních týdnech se nespokojenost s prací úřadu opakovala i v jiných situacích. „Je odpovědností ředitele, aby měl procesy na úřadě nastaveny tak, aby k obdobným situacím nedocházelo,“ vzkázal šéfovi krajského úřadu Janu Louškovi.