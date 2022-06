Festival dechové hudby Kmochův Kolín , který se koná od pátku 10. června do neděle, není třeba zdlouhavě představovat, a to nejen příznivcům zvuku dechových nástrojů. Jedná se o akci s tradicí – koná se již 57. ročník – a především: jde o jednu z největších kulturních událostí středních Čech, která má i mezinárodní věhlas. Dlouhá upozorňuje jak na bohatost hudebního i doprovodného programu, tak také na dlouhou tradici spojenou se zájmem řady obyvatel města i okolí a s jejich aktivitou.

Od pátku do neděle je také rušno na rakovnickém letišti, kde se koná slet letadel československé výroby – a to s registrovanou účastí 81 strojů. Hlavním tématem je připomínka 75 let od roku 1947, kdy se poprvé vznesl prototyp legendárního stroje typu Zlín Trenér. Malého letadla určeného k výcviku včetně základů akrobacie, které naši zemi proslavilo po celém světě; letecké nadšence oslovuje dodnes.

Připomínku ještě starších dob nabídne v sobotu Den s voraři, který pořádá Regionální muzeum v Jílovém u Prahy ve spolupráci s plaveckým spolkem Vltavan Davle a Střední odbornou školou Jarov. Chystá se zahájení výstavy přibližující 125 Vltavanu a představení plaveckých kronik i zachycení činnosti spolků ve firmu, ale také dojde na ukázky plaveckých řemesel i s výrobou mini voru, na vystoupení harmonikáře či na ukázku činnosti lodních modelářů z Kladna, Mělníka i Prahy.

Výrazně hlouběji do historie lze nahlédnout na sobotní akci Středověká Okoř, která nabídne vystoupení skupin historického šermu, střelců, sokolníků s dravými ptáky i tanečnic. Lákadlem jsou ukázky středověkých palných zbraní, přičemž organizátoři slibují i možnost obhlédnout jedno z největších středověkých děl v republice. A chybět na hradě nebude ani tržiště s občerstvením.

Podstatně větší trh bude hostit Husovo náměstí v centru Berouna, kde na sobotu i neděli připadá druhý termín hrnčířských a řemeslných trhů. Město jimi navazuje na historickou tradici dovednosti berounských hrnčířů, jejichž výrobky bývaly žádány na šlechtických dvorech po celé Evropě. Další hrnčířské trhy se v Berouně uskuteční v termínu 10.–11. září.

Po oba víkendové dny se bude v Lidicích připomínat 80. výročí vyhlazení obce nacisty v roce 1942. Hlavní pietní akt se uskuteční v neděli dopoledne. Mimo jiné se chystají mše svatá na základech kostela svatého Martina sloužená Dominikem kardinálem Dukou, položení květinových darů ke společnému hrobu zavražděných lidických mužů i k Pomníku dětským obětem války a modlitba za oběti lidické tragédie. Už v sobotu se budou konat celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice a děkovný koncert Pro Lidice, spojený i s představením virtuálního 3D modelu původních Lidic.

Středočeské kulturní léto v sobotu nabídne vystoupení dechovky Krajanka na faře v Dolní Krupé a dva divadelní programy. V Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše to bude představení Ve dvě na Kodaňské a v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech Další rok ve stejnou dobu. Krajský úřad dále doporučuje pozornosti sobotní ohlas legendárního cyklistického závodu Tour de France v podobě L'Etape Czech Republic, jež bude mít fanpointy na 13 místech středních Čech.