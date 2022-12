Řidič Michal, který ráno vyrazil za pracovními povinnostmi z Kolína do Prahy, se ještě z cesty Deníku svěřil s obavou, aby dojel včas. „Jsem kousek od Českého Brodu a kvůli počasí jsem vyjel o hodinu dřív, abych měl rezervu; jede to ale opravdu pomalu,“ konstatoval. Odhad to byl přesný: v ranní dopravní špičce bylo zdržení takové, že hodina navíc leckdy nestačila.

Na hlavních trasách navíc vedle dopadů počasí zkomplikovaly provoz i poruchy. Kvůli technickým závadám blokovalo ráno plynulý průjezd několik stojících aut: na 16. kilometru D1, na kilometru 5,4 dálnice D5, na 12. kilometru D10. Či také v Mladoboleslavské ulici v obci Byšice na silnici I/16 a na II/118 u Vinařic na Kladensku.

Stalo se rovněž více nehod, nicméně většinou drobnějšího charakteru. Bouralo se i na D1, kde kolem 10. kilometru postupně narazila osobní auta do svodidel v obou jízdních pásech; nejprve ve směru od hlavního města. Dvě nákladní auta se střetla na Pražském okruhu ve směru jízdy od Modletic k letišti na úrovni Dobřejovic. Ve Vítězné ulici v Kladně se zase srazil osobák s popelářským vozem. Na bok se osobní vůz převrátil na silnici II/118 u obce Háje na Příbramsku.

Například u obce Kořenice na Kolínsku sjelo za sinice II/125 osobní auto do příkopu, ve škarpě pak skončily také osobáky u městyse Netvořice na Benešovsku či na Praze-východ u Čelákovic a u Říčan, mimo vozovku vyjela auta na II/240 u Velvar na Kladensku nebo u Točníku na Berounsku. Na silnici II/331 u Lysé nad Labem na Nymbursku narazilo osobní auto do stromu. Dvě dodávky bouraly na náměstí 5. května v Jinočanech na Praze-západ.

Na několika místech zatarasily průjezd uvízlé nebo vzpříčené kamiony; dokonce i na hlavním tahu v blízkosti Prahy: na silnici II/115 u Černošic. Nehodě se nevyhnul ani sypač, který se srazil s osobním autem v Pražské ulici v Jílovém u Prahy.

Střety osobních aut se většinou obešly bez zranění, ale ne vždycky: zásah záchranářů byl potřebný třeba na silnici II/610 nedaleko Bakova nad Jizerou; po srážce u Chudoples. Zdravotníci museli zasahovat také u nehody nákladního vozu na silnici II/101 u obce Zlatá na Praze-východ. Chodce srazila auta v mělnické ulici Komenského i v ulici Hlavní v Třebotově na Praze-západ.Zhruba od deváté dopolední se leckde začala situace zlepšovat. S výjimkou dálnic D5 a D1 se zkracovaly i kolony na příjezdech do Prahy. Ubylo také čerstvě hlášených nehod.

Citelné zpoždění, třeba i v řádu desítek minut, nabíraly kvůli sněhu také autobusy. Rovněž v tomto případě plošně po celých středních Čechách. Větší komplikace byly zaznamenány na silnicích nižších tříd Benešovska, Kladenska, Kutnohorska, Mělnicka i na Praze-východ – nicméně naděje, že přijede spoj včas, byla po ránu patrně zhruba srovnatelná s pravděpodobností výhry v loterii: na jízdní řády se kvůli špatné sjízdnosti spoléhat nedalo. Na železnici v okolí metropole nastaly zřejmě největší potíže kvůli výhybkám zavátým sněhem ve stanici Měšice.

Mluvčí správy a údržby silnic Petra Kučerová dodala, že krajští cestáři poslali za uplynulých 24 hodin do terénu 151 vozů zimní údržby ve všech čtyřech oblastech kraje. "Silnice jsou po chemickém posypu, ošetřené a sjízdné se zvýšenou opatrností," dodala Kučerová. Nejvíc sněhu napadlo na Kladensku, řekla ráno Kamila Černá z dispečinku krajské správy a údržby silnic.

Například kladenské středisko nasadilo do terénu 46 vozů, podle dispečerky tam napadlo kolem šesti centimetrů sněhu. Další střediska mají středočeští cestáři v Benešově, Kutné Hoře a Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku. I tam měli cestáři v posledních hodinách napilno. "Měli jsme v terénu veškerou techniku, někde sypače jely i dvakrát," dodala dispečerka.

Sníh a osobní auta brzdí v Praze a okolí autobusové linky



Desítky autobusových spojů měly zpoždění, nedostaly se do některých zastávek a nebo nevyjely vůbec. Důvodem bylo snížení které buď znemožnilo průjezd, nebo donutilo řidiče sednout do osobních aut. Silná automobilová doprava pak znemožnila včasný průjezd linkovými autobusů.



Podle webových stránek Pražské integrované dopravy se zpoždění dotklo bezmála dvou set autobusových linek v Praze i ve Středočeském kraji.



Po 8.00 ráno jsou silnice v Praze po ranním sněžení s opatrností sjízdné. Vozovky jsou mokré, na vedlejších tazích může ležet sníh. Sypače jezdí od nočních hodin. Na dotaz ČTK to dnes ráno řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Tvoří se obvyklé kolony na příjezdech do metropole. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl uvedl, že žádná významná dopravní nehoda není hlášena.



Kolony na dálnicích před Prahou jsou podle Rýdla důsledkem ranní dopravní špičky a také toho, že řidiči snížili rychlost a jezdí opatrně. "Všechny dálnice kromě D4 hlásí kolonu na příjezdu do Prahy. Upozorňuji řidiče, že do těchto míst se nedostanou sypače a sjízdnost se tak může zhoršovat," řekl mluvčí.



TSK vyslala do ulic první sypače krátce po půlnoci. V současnosti jich je na silnicích 73, dalších 50 menších strojů uklízí vedlejší komunikace a chodníky. ŘSD má od noci na dálnicích před Prahou 12 posypových vozů.