Syfilis, žloutenka a virus HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Takové jsou tradiční strašáky, které v poslední době tak trochu strašit přestaly. Neprávem; stále představují ohrožení – byť je pravdou, že i jejich šíření může trochu přibrzdit uplatňování současných protiepidemických opatření.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/AP

Téma šíření koronaviru a jeho souvislosti jsou dnes doslova všudypřítomné; nepřehlédnutelné a nepřeslechnutelné. Aktuálně se hodně debatuje zvláště o covidovém očkování nebo testování jakožto nezbytné podmínce například návštěvy kulturních akcí, ale třeba i vstupu na koupaliště nebo do restaurace. Neznamená to však, že by se ostatní infekční choroby vytratily; jsou tu s námi stále. Jen se o nich moc nemluví – a tím pádem se vytrácejí z centra pozornosti.