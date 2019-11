Jestliže po srpnovém zasedání krajského zastupitelstva nezůstalo bez ohlasu, když se Deník v souvislosti s průběhem jednání zmínil o handrkování, není bez zajímavosti, že hned při nejbližší příležitosti, na dalším zasedání v pondělí 25. listopadu, se zastupitelé handrkovali, nakolik si to, co se odehrává při jejich debatách, zaslouží označení „taškařice“. Pravda – bylo už před devátou večer, přičemž jednat se začalo v deset dopoledne. Však také mezitím řady volených zástupců občanů prořídly…

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Mudrování kolem taškařice se objevilo jaksi mimoděk. V závěrečné diskusi předložil Tomáš Havlíček (ODS) návrh, zda by krajský úřad mohl na svém webu nabízet video z jednání zastupitelů nejen v přímém přenosu, ale také jako záznam; nahrávku, kterou by zájemci z řad občanů mohli zhlédnout kdykoli. „Někdy je to docela zajímavá taškařice,“ poznamenal Havlíček, aniž tušil, co právě odstartoval.