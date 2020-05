Teplotu příchozích do nemocnic pohlídá dvacet termokamer

Ve větším rozsahu by se ve středočeských nemocnicích mělo upouštět od měření tělesné teploty všem lidem procházejících vchodem do areálu pomocí bezdotykových teploměrů, což je součástí preventivních opatření proti šíření nákazy novým typem koronaviru. V měření se bude pokračovat – avšak má se to dít diskrétněji, pohodlněji a plynuleji: pomocí termokamer.

Klaudiánova nemocnice má nově termokameru | Foto: Klaudiánova Nemocnice