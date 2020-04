ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Nečeká mě odmítnutí? S touto obavou se Deníku svěřila paní Eva z Prahy-západ. Ráda by se přihlásila a nechala otestovat sebe i děti – jen si není jistá: může přijet, i když nebydlí přímo v Praze?

Na bydlišti nezáleží

„Žádnou zmínku o bydlišti jsem nikde nezaznamenala,“ konstatovala. Na druhou stranu však míní, že experti budou mít nejspíš zájem o výsledky testů lidí z lokalit, které si k testování vybrali – dozajista z nějakého důvodu… S adresou však problém není, plyne ze středečního vyjádření ministerstva zdravotnictví pro Deník. „Účast v rámci studie kolektivní imunity není podmíněna místem bydliště,“ konstatoval mluvčí David Šíma. S dodatkem, že studie se mohou účastnit osoby bez příznaků, které budou splňovat i další vstupní kritéria – a budou ochotné podstoupit vyšetření přítomnosti protilátek proti viru SARS-CoV-2. Což obnáší píchnutí do prstu kvůli získání kapky krve pro analýzu rychlotestem.

Středočechům jsou nejblíže dostupná tři odběrná místa v Praze, kde se testovací stany otevírají úderem čtvrteční desáté hodiny – a pro obyvatele částí Mělnicka a Kladenska by mohly připadat v úvahu i Litoměřice, kde se se začíná už od osmi ráno (nicméně čas osmé od do desáté je přednostně určen pro návštěvníky starší 60 let). Litoměřice nabídnou jedno testovací místo, a to v areálu výstaviště Zahrada Čech, jež bude fungovat do 18. hodiny.

Pro většinu Středočechů dostupnější hlavní město nabízí provozní dobu od 10 do 20 hodin – a hned tři testovací místa. Jejich výběr ale není libovolný. Odběrový stan v Kateřinské zahradě, v areálu Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, je určen jen pro seniory, děti a dorost: příchozí ve věku nad 60 let tam jsou vítáni od 10 do 15 hodin; od tří odpoledne do osmi večer pak toto místo bude vyhrazeno návštěvníkům mezi osmým a sedmnáctým rokem. Pro věkové rozpětí od 18 do 59 let jsou určena dvě stanoviště v blízkosti stanic metra Náměstí Míru a Karlovo náměstí: jeden stan umístěný přímo na náměstí Míru před kostelem sv. Ludmily a druhý v Zítkových sadech; v sousedství ministerstva zdravotnictví.

Test prozradí víc

Příchozí čeká změření teploty, chvilka papírování včetně vyplnění krátkého otazníku a odběr krve z bříška prstu pro takzvaný rapid-test. Jeho výsledek se návštěvník dozví na místě; do 20 minut. Pokud by byl pozitivní, i další krok by následoval hned na místě, řekla ve středu Deníku Dana Šalamunová ze středočeské hygienické stanice. „Proveden by byl odběr vzorku stěrem z nosohltanu pro laboratorní vyšetření PCR,“ konstatovala. Konečný verdikt pak laboratoř oznámí do dvou dnů – přičemž v případě potvrzení nákazy hygienici nařídí karanténu a budou zjišťovat kontakty.

Vstupní kritéria pro účast v testu kolektivní imunity



- Věk od 18 do 89 let (na testovacích místech v Praze a Brně rovněž mezi 8 a 17 lety)

- Žádné akutní zdravotní potíže typické pro onemocnění Covid-19

- Bez zvýšené teploty

- Bez potvrzené diagnózy Covid-19

- Trvalý nebo přechodný pobyt v České republice



Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR