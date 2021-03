Poprvé se testovalo 11. března, kdy v 82 takzvaných předurčených školách (jež se nyní starají o potomky zdravotníků, sociálních pracovnic, příslušníků bezpečnostních sborů, integrovaného záchranného systému a dalších nezastupitelných profesí, jež nemohou na pracovišti chybět z toho důvodu, že je třeba dohlížet na menší děti a vymýšlet jim program) bylo otestováno 762 dětí. V kraji je sice do nyní již 88 těchto škol a školek přihlášen více než dvojnásobný počet dětí ve věku od dvou deseti let, 1,6 tisíce – docházejí však nepravidelně; podle toho, jak mají rodiče směny.

Příznivá cena, skvělý výsledek

I více než sedm stovek dětí je vysoké číslo. A laboratoř pro provedené analýze oznámila, že žádné z nich nebylo covid-pozitivní. Což, pravda, zas až tolik nepřekvapilo, jelikož se jednalo o děti rodičů s vyšší pravděpodobností již dříve prodělané infekce a také s vyšší proočkovaností. Další příznivou zprávou je, že odběr vzorků zvládli – byť s pomocí dospělých – i ti nejmenší caparti; dvouleťáci. Mimochodem – těch bylo 13. Naopak devět jich v testované skupině bylo nepatrně starších: šlo o děti, které sice přednedávnem, ale přece jen již oslavily 11. narozeniny. Nejvíce, 137 testovaných, bylo šestiletých; stovku překročily také děti čtyř, pěti a sedmileté, připomněl nejpočetnější skupinu ředitel společnosti GeneSpector Michal Pohludka.

Právě tuto firmu, založenou Univerzitou Karlovou, přizvalo vedení kraje ke spolupráci, když zvolilo „cucací“ testy Resaliva s PCR vyhodnocením v laboratoři Spadia. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) připomněla, že jeden test přišel na 800 Kč, což je podle ní zhruba polovina běžné ceny za PCR testování; v tomto případě se jednalo o kompletní náklady se vším všudy; včetně dopravy.

V příštích dnech má přijít překvapení

Na testování navazovalo dotazníkové šetření mezi rodiči, zaměřené na situaci v rodině a zdravotní stav dítěte, kdy odpovědělo 469 rodin. Z celkového vyhodnocení, porovnávaného i s výsledky testování v dalších regionech – v krajích Moravskoslezském a Olomouckém se zaměřením na děti i dospělé – vzešly hypotézy, jež se ještě budou ověřovat po pondělním testování. Výsledkem se má stát studie vzniklá ve spolupráci Univerzity Karlovy, společnosti GeneSpector a laboratoří Spadia. Měla by přinést poznatky k návratu dětí do škol za předpokladu jejich pravidelného testování pro celou republiku. Prozatím Pohludka jen naznačuje: výzkumníci jsou schopni stanovit algoritmus určující, které děti by mohly, či naopak neměly jít do školy.

„Bude to velmi zajímavé a mírně kontroverzní vůči opatřením prováděným v České republice,“ naznačil ředitel Pohludka očekávaný rozruch. Více však zatím neprozrazuje. Kompletní a detailní zpráva včetně metodických postupů a doporučení má být vydána do pátku 26. března. S tím, že se jedná o studii nezávislou a apolitickou – a data, ještě zpřesněné druhým kolem středočeského testování, budou k dispozici nejen Středočeskému kraji, ale i všem, jichž se týká rozhodování o návratu dětí do škol. Právě data, jež se Pohludka se svým týmem chystá do pátku zveřejnit, mohou podle jeho mínění „posunout společnost vpřed“.