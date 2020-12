S tím, že se to podařilo změnit – a první zájemci z řad zdravotníků a záchranářů by ve středních Čechách mohli být očkováni ještě v letošním roce. Tak, jak se s tím počítá i jinde v republice.

Zjištění, že ministerstvo zdravotnictví nemá v úmyslu do konce roku poslat do středních Čech žádné vakcíny proti covid-19, rozlítilo hejtmanku Petru Peckovou (za STAN), která je současně předsedkyní Bezpečnostní rady Středočeského kraje a stojí v čele krajského krizového štábu. Z distribučního seznamu vyplynulo, že do 7. ledna nemá být kraji poskytnuto nic. „Těžko uvěřitelný vánoční dárek,“ durdí se Pecková. „Byl to výsměch všem Středočechům; zejména zdravotníkům,“ prohlásila.

Nyní je již klidnější. Výsledkem vytrvalých protestů, telefonátů i posílání e-mailů, je příslib, že Středočeský kraj dostane 29. prosince k dispozici 975 dávek. „Stejně jako další kraje.“ konstatovala Pecková, jež ve středu tlumočila novou informaci, kterou dostala od ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Ujišťuje současně, že podmínky k zajištění prvního očkování má kraj připravené.

Původně se přitom situace jevila ještě tristněji. Vypadalo to, že pokud jde o dodávky vakcín, středočeské nemocnice ostrouhají nejen do konce prosince, ale až do sklonku ledna. „Vynechání Středočeského kraje v distribuční tabulce jsme řešili od pátku 19. prosince. Středočeské nemocnice původně zcela chyběly v distribučním seznamu až do konce ledna,“ připomněla hejtmanka.

Pomyslné bušení středočeských představitelů na státní vrata sice přineslo úlevu v podobě slíbeného zlepšení – avšak následovalo zklamání plynoucí ze zjištění, co vlastně tento příslib znamená. V sobotu 20. prosince totiž jak od premiéra Andreje Babiše (ANO), tak od ministra Blatného přišla ujištění, že došlo k chybě v komunikaci a kraj bude do seznamu zařazen.

Což se však jako příznivá zpráva jevilo jen na pohled. „Ukázalo se, že z prvních dodávek do konce roku nejde do Středočeského kraje ani jediná vakcína – a zařazeni jsme až od 7. ledna,“ upřesnila Pecková. Až další intervence přinesly nový příslib: že první vakcíny dorazí už během posledního letošního úterka.

To vítá i středočeský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). „Chápu, že je nyní vakcín málo, ale není možné, aby střední Čechy byly ignorovány,“ uvedl s tím, že upřednostňování fakultních nemocnic, které se koncentrují v Praze, považuje za nepřijatelné. „Také středočeští zdravotníci jsou v první linii, mají nemocnice plné covidových pacientů – a odvádějí skvělou práci. Stejně tak záchranáři,“ ocenil radní.

Očkování dostupné v každém okrese

Na první vakcíny čekají krajské nemocnice v Benešově a v Kladně, které také budou zajišťovat očkování, upřesnil stav příprav radní Pavel Pavlík. „Nejpozději do poloviny ledna budou na vakcinaci plným vybavením přichystány i zbývající oblastní nemocnice,“ odkázal na krajské nemocnice v Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami. S tím, že jak bude dodávaných vakcín přibývat, dojde na otevírání dalších očkovacích míst. Ta postupně budou v kraji dostupná v každém z někdejších okresních měst, slibuje Pavlík.

Do ministerstva zdravotnictví, tehdy vedeného ministrem Adamem Vojtěchem (za ANO), se na sklonku minulé zimy ostře obula i bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Důvod byl podobný: přístup ministerstva ke středním Čechám a středočeským zdravotníkům. Resort v březnu zajišťoval distribuci ochranných pomůcek proti šíření koronaviru – a první zásilka respirátorů poslaná do kraje nebyla v objemu pouze symbolickém, ale spíš na úrovni výsměchu; zvláště ve srovnání s dodávkami pro jiné, i mnohem méně lidnaté kraje.

Halasně ohlašovaná první dodávka, doručená navíc uprostřed víkendu půl hodiny po půlnoci, obsahovala pouhých 50 respirátorů (z nichž 38 bylo stupně ochrany FFP3 a zbytek s nižší úrovní FFP2).