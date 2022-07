Mimořádné postavení Kladenska

Ve Středočeském kraji bylo na konci června evidováno 23 772 uchazečů o zaměstnání. Nejméně jich je z Rakovnicka, a to 850; pouze trojciferný počet vykazuje také Benešovsko s 995 lidmi. Třetí nejnižší počet vykazuje okres Kutná Hora – a je to již nad tisíc: 1248 osob. Jednoznačně nejvíce nezaměstnaných dlouhodobě žije v kraji na Kladensku: aktuálně 4458. Již větší odstup si drží Mělnicko s 2791 lidmi a Příbramsko s 2525.

Kladensko dlouhodobě vede i středočeský žebříček míry nezaměstnanosti. Na konci června dosahovala tamní hodnota 4,26 procenta. Následují Mělnicko se 4,00 procenta a trojice okresů s téměř srovnatelnými hodnotami: Příbram 3,53 procenta, Nymburk a Kolín shodně 3,47. Dlouhodobě mimořádně nízkou nezaměstnanost nejen v rámci kraje, ale i v celorepublikovém srovnání si drží Praha-východ s podílem nezaměstnaných 1,14 procenta; pod dvěma procenty se ještě drží Praha-západ (1,49 procenta) a Benešovsko (1,62) – přičemž i jejich umístění vlastně představuje dlouhodobý trend.

Míst je hodně hlavně kolem Prahy

Mimořádné postavení má Praha-východ také z pohledu volných míst evidovaných úřady práce: nyní 11 554 (přičemž v prvních dvou měsících roku zde jejich počet dokonce převyšoval 16 tisíc). Není to kompletní součet všech pracovních příležitostí, protože nahlašovat místa, která chtějí obsadit, zaměstnavatelé nemusí – často to ale dělají s očekáváním, že právě tento krok by mohl pomoci najít pro volnou pozici vhodného kandidáta.

Velký výběr dále hlásí zvláště okresy Mladá Boleslav (9203), Mělník (6036) a Praha-západ (5876). Naopak pouze jedničkou či dvojkou začínají součty evidovaných volných míst na Rakovnicku (1206), Kutnohorsku (2241) a Benešovsku (2971). Jestliže celkově je v kraji nabízeno 58 204 pracovních pozic, čistě řečí matematiky bez zvažování dalších souvislostí by se dalo říci, že na každého evidovaného nezaměstnaného teoreticky připadá 2,45 místa.

Podíl nezaměstnaných osob (v procentech)

Okres / Region Červen Květen Duben Benešov 1,6 1,6 1,6 Beroun 3,1 3,1 3,1 Kladno 4,3 4,3 4,3 Kolín 3,5 3,5 3,7 Kutná Hora 2,6 2,6 2,9 Mělník 4,0 4,0 4,1 Mladá Boleslav 2,1 2,1 2,2 Nymburk 3,5 3,6 3,7 Praha-východ 1,1 1,1 1,1 Praha-západ 1,5 1,5 1,5 Příbram 3,5 3,6 3,7 Rakovník 2,5 2,6 2,8 Středočeský kraj 2,7 2,7 2,8 Hlavní město Praha 2,6 2,6 2,6 Česká republika 3,1 3,2 3,3



Uchazeči o zaměstnání evidovaní úřady práce

Okres / Region Červen Květen Duben Benešov 995 1009 1015 Beroun 1914 1892 1888 Kladno 4458 4497 4526 Kolín 2280 2281 2420 Kutná Hora 1248 1253 1353 Mělník 2791 2805 2857 Mladá Boleslav 1688 1719 1789 Nymburk 2229 2297 2391 Praha-východ 1374 1358 1359 Praha-západ 1420 1398 1400 Příbram 2525 2587 2668 Rakovník 850 885 959 Středočeský kraj 23 772 23 981 24 625

Volná pracovní místa evidovaná úřady práce

Okres / Region Červen Květen Duben Benešov 2971 2943 2883 Beroun 4801 4753 4777 Kladno 3254 3636 3669 Kolín 4293 4688 4484 Kutná Hora 2241 2345 2458 Mělník 6036 5878 5674 Mladá Boleslav 9203 9349 9701 Nymburk 3074 3199 3151 Praha-východ 11 554 13 174 13 621 Praha-západ 5876 5803 5568 Příbram 3695 3706 4354 Rakovník 1206 1221 1225 Středočeský kraj 58 204 60 695 61 565

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR