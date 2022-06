Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, která pro tyto oblasti platí do úterní šesté ranní, počítá s bouřkami provázenými krátkodobými úhrny srážek kolem 50 mm (což znamená 50 litrů na metr čtvereční), nárazy větru kolem 90 km/h i s možností, že budou padat větší kroupy. Kromě toho, že na menších tocích včetně jindy suchých koryt může být překročen první povodňový stupeň, hrozí intenzivní odtok vody ze svahů se splachem bahna, podemletí komunikací, zatopení sklepů, podjezdů i podchodů. Nárazy větru mohou lámat větve i vyvracet stromy. „Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě a podobně,“ varuje výstraha meteorologů. Lidé by si měli dát pozor nejen při řízení, ale i při chůzi: může hrozit zásah bleskem i kroupami, stejně jako zranění padajícími a poletujícími předměty.

Mírnější řádění živlů se pak očekává během noci na úterý ve zbytku kraje. Výstraha ohlašující možnost přívalových srážek kolem 30 mm a nárazy větru kolem 70 km/h se do úterního rána vztahuje na území obcí s rozšířenou působností Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Rakovník, Říčany a Slaný. I zde je na místě mít se na pozoru, ať už je člověk chodcem, nebo řidičem. Stejná upozornění se vztahují i na Prahu.

V úterý přes den by se mělo počasí zklidnit, avšak možná ne na dlouho. Upozornění meteorologů prozatím na úrovni předběžného varování připomíná, že by velmi silné bouřky mohly do středních Čech i do Prahy dorazit už v úterý odpoledne, kolem 17. hodiny – a hrozit až do čtvrtečního rána.