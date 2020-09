S asi největší pozorností se setkává takzvané drive-in hlasování, tedy hlasování přímo z auta. K tomu budou již v předstihu před určeným termínem voleb (což je pátek 2. a sobota 3. října) zřízena za pomoci armády speciální volební stanoviště: pro každý okres jedno. O jejich přesném umístění má krajský úřad informovat v příštím týdnu; nicméně už nyní je známo, že mají být v okresních městech, k nimž pro nejbližší okolí Prahy ještě přibudou města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Hostivice. V provozu budou ve středu volebního týdne (pro krajské volby a první kolo těch senátních tedy 30. září; pro případné druhé kolo senátních voleb o týden později), a to od sedmi do 15 hodin. S předstihem je to proto, aby občan, který této možnosti využije, ještě mohl být vyřazen ze seznamu voličů v okrsku podle místa trvalého bydliště. Ty se uzavírají téhož dne k 16. hodině.

Občan v karanténě či izolaci nařízené kvůli koronaviru, který nemůže využít drive-in hlasování, bude mít možnost požádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, s níž za ním přijede speciální volební komise až domů. Informovat o požadavku na tuto formu hlasování je nutné krajský úřad do 20. hodiny ve čtvrtek volebního týdne (nyní tedy do 1. října). Na vlastní hlasování pak dojde v době od páteční sedmé ranní do sobotní 14. hodiny.

Do třetice se nabízí možnost hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb (například v domově seniorů), které bylo uzavřeno hygieniky. Tam speciální volební komisi vyšle krajský úřad na základě hlášení krajské hygienické stanice. Klienti by pak dostali možnost odvolit v době její přítomnosti, a to v časovém intervalu mezi sedmou hodinou čtvrtka volebního týdne a 18. hodinou v pátek.

Speciální volební komise, které mají tyto formy hlasování zajišťovat, budou složeny vždy ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem. Sčítání takto odevzdaných hlasů pak zajistí zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.