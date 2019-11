Napovídá tomu alespoň vyhodnocení žádostí o dotace z nového fondu na podporu turistického ruchu: Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury. Ten má podle slov radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martina Draxlera (ANO) pomáhat vylepšovat zázemí pro karavaning a rekreační plavbu.

Právě čtyřem obcím, přesněji třem obcím a jednomu městysu, by se podle doporučení krajských radních mělo na zlepšení nabídky pro výletníky rozdělit 4,48 milionu korun. Konkrétně Milešovští plánují vybudovat nová místa pro karavany a obytná auta v kempu Trhovky, což by jim měla usnadnit částka 1 480 095 Kč, a obec Tetín by ráda zřídila stanoviště pro karavany a obytná auta za dva miliony. Lázně Toušeň a Káraný zase mají získat shodně po půlmilionu na takzvaná vývaziště; na úpravu míst pro kotvená malých lodí se základním zázemím.

Konečné rozhodnutí o přidělení peněz však teprve padne. I když krajští radní už vyslovili souhlas, definitivní rozhodnutí přísluší středočeským zastupitelům.