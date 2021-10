Zvýšení poplatku umožnila samosprávám od letošního roku změna zákona. Některé turistické destinace, například Český Krumlov, už této možnosti využily.

Magistrátní koalice se na záměru zvýšit sazbu dohodla s městskou turistickou agenturou Prague City Tourism a s Asociací hotelů a restaurací ČR. Společně mají podepsat memorandum, v němž se město zaváže k tomu, že zhruba polovinu z peněz vybraných od turistů použije na marketingové kampaně a podporu festivalů, výstav nebo kongresů s potenciálem přitáhnout více návštěvníků. Vesměs má jít o investice cílené na hosty, které zajímá kultura a historie, nebo na účastníky kongresů.

Stovky milionů ročně

Podle náměstka primátora Pavla Vyhnánka (Praha sobě) by metropole mohla díky navýšení poplatku získat ročně o několik set milionů korun navíc. Tedy pokud se počty návštěvníků přiblíží době před začátkem pandemie.

Vyhnánek připomněl, že ubytovací poplatek je jediným nástrojem, kterým české obce dokážou přímo kompenzovat náklady spojené s cestovním ruchem a jehož prostřednictvím se mohou podílet na ekonomických přínosech. Turistické příjmy z vybraných daní se totiž rozpustí ve státním rozpočtu.

„Praha s výší ubytovacího poplatku z pobytu 21 korun za noc zaostává jak v rámci Evropy, tak i za řadou českých měst,“ připomněl Vyhnánek a poukázal na výši taxy v evropských metropolích, „dvě eura za noc mají ty levnější. Výjimečná nejsou ani čtyři eura nebo šest.

„Chceme ukázat to nejlepší, co může Praha nabídnout, a posílit tak její image jako destinace plné historie, památek, kultury a kvalitní gastronomie. Marketingovými kampaněmi budeme cílit na kultivovanou klientelu, která je pro město největším přínosem. Takový návštěvník si svoji destinaci nevybírá podle výše ubytovacího poplatku ale podle toho, co mu může nabídnout,“ obhajovala plán radní Hana Třeštíková (Praha sobě).

Pozvolný návrat turistů

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka může zvýšení poplatku a následné využití příjmů přímo v turistickém segmentu pomoci odvětví, které zastihla nečekaná krize a které přímo nebo nepřímo zaměstnává desetinu Pražanů.

Podle Stárka se turisté vracejí do Prahy pomalu, ale trend je pozitivní. „Začátkem léta byla průměrná obsazenost pražských hotelů kolem dvaceti procent. Dnes jsme na čtyřiceti,“ řekl Stárek a připomněl, že i díky dřívějšímu tlaku hotelové asociace dnes už pobytová taxa není součástí ceny ubytování. Pobytové poplatky platí městu už nějakou dobu nikoli ubytovací zařízení, ale hosté. A ti s tím počítají.

Hotelnictví v krizi

Z hotelového byznysu zazněly i nesouhlasné hlasy. „Zvyšování poplatků v době, kdy hotelnictví prochází největší krizí za poslední roky, nepovažuji za šťastné. V oboru panuje velká nejistota, a proto si myslím, že by bylo lepší, kdyby se relevantní osoby obecně zamýšlely spíše nad tím, jak hotelnictví pomoci, než obor zatěžovat zvýšením poplatků. Kromě toho stoupnou navýšením poplatku celkové ubytovací náklady pro koncového zákazníka,“ poznamenal ředitel hotelové sítě Orea Hotels & Resorts Gorjan Lazarov.

Koalice by chtěla navýšení poplatku schválit na prosincovém zasedání zastupitelstva. Platit by tak začalo v prvním dni příštího roku.