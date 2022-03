"Jestliže zvítězíme, a já jsem si jist, že zvítězíme, bude to vítězství pro celý demokratický svět, bude to vítězství pro svobodu, vítězství světla nad tmou, svobody nad otroctvím," prohlásil Zelenskyj. Jeho slova odměnily tisíce účastníků pražské manifestace souhlasným potleskem a voláním.

Ukrajinský prezident vyzval evropské národy, aby podpořily ukrajinské úsilí v boji s ruskými agresory. "Prosím, nemlčte, nepřehlížejte to, co se děje, podporujte Ukrajinu," řekl Zelenskyj ukrajinsky v projevu, který byl tlumočen do angličtiny.

Všichni, kdo se v evropských městech zúčastnili demonstrací, se podle Zelenského stali Ukrajinci. Konkrétně jmenoval Prahu, Paříž, Lyon nebo Tbilisi. "Vy všichni jste dnes Ukrajinci a já vám za to děkuji," uvedl ukrajinský prezident, který tak parafrázoval výrok amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho při návštěvě Berlína v roce 1963.

Zelenskyj v proslovu vyzdvihl vojáky, lékaře i ty, kteří se starají o děti zasažené ruskou invazí, jež byla zahájena před osmi dny. "Toto je srdce Ukrajiny, které stojí proti zlu," řekl. Minutou ticha uctil památku vojáků, hasičů a policistů, kteří padli v boji za svou zemi a vykonali hrdinské skutky. Další minutu ticha pak věnoval památce stovkám obětí z řad civilního obyvatelstva, které zahynuly při ruských útocích a obětovaly životy za vlast.

V rámci demonstrace vystoupila na podporu Ukrajiny a proti ruskému vpádu řada osobností. Katolický kněz Tomáš Halík uvedl, že Zelenskyj by si zasloužil Nobelovu cenu za mír. O ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi naopak mluvil jako o "kremelském válečném zločinci".