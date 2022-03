Na rozdíl od dřívějšího dotazníku s uvedením kontaktních údajů, na něž se pak v případě potřeby mohl ozvat někdo z krajského úřadu, se zde lidé ochotní zapojit do pomoci ukrajinským uprchlíkům registrují – a pak už komunikují přímo s webovou aplikací. „Zájemci o dobrovolnickou činnost zde vyplní dotazník – a rovnou se budou hlásit na konkrétní časy do konkrétního KACPU,“ upřesnil Šíma. „Databáze je otevřena pro dobrovolníky se zkušenostmi s administrativní prací, tlumočníky do ukrajinštiny (případně ruštiny) a dobrovolníky, kteří jsou schopni pomoci s organizací a technickým zajištěním koordinátorům center na místě,“ konstatoval. Ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje Jan Louška připomněl, že nejpotřebnější jsou lidé, která by mohli pomoci s tlumočením.

Samaritáni pomáhají na Ukrajině i na hranicích. Docházejí ale peníze

Zájem zapojit se do pomoci v krajem zřizovaných asistenčních centrech je podle Louškových slov obrovský. „Od pátku, kdy jsme vydali prosbu o pomoc, se nám sešla téměř tisícovka nabídek. Aby bylo možné vše lépe koordinovat a plánovat, vytvořili jsme ve spolupráci s iniciativou Vlna pomoci registrační aplikaci, která vše zrychlí a usnadní,“ osvětlil ředitel krajského úřadu důvody pro změnu původního systému, který byl zaveden před necelým týdnem. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojují do pomoci ukrajinským uprchlíkům,“ zdůraznil Louška.

Krajská centra pomoci Ukrajincům

- Příbram: Kulturní dům (Legionářů 400)

- Kutná Hora: Kongresové centrum Galerie Středočeského kraje (Kremnická 239/7)

- Mladá Boleslav: objekt školy v ulici 17. listopadu (17. listopadu 1325)

- Praha: Kongresové centrum Praha (5. května, 1640/65; u stanice metra Vyšehrad)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje