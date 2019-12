Lidem, kteří se v Mladé Boleslavi nepohybují, to může znít cize – nicméně dělení kmenový zaměstnanec/agenturní pracovník je ve městě v určitých kruzích vnímáno málem jako členění na kasty. Jistou změnu v nahlížení na agenturní zaměstnance, zpravidla pocházejících z okolních zemí, přineslo poslední kolektivní vyjednávání, které prosadilo stejný nárůst mezd pro kmenové zaměstnance i agenturní pracovníky. Hodně lidí ve městě však na lidi z agentur pohlíží skrz prsty jako na potížisty; řada místních je paušálně vnímá jako lidi žijící na ubytovnách, leckdy i nelegálních, kteří mají práci a peníze, avšak žádný cíl. Nemají rodinu ani zájmy, což je vede k zábavě v hernách a s alkoholem; pro okolí leckdy obtěžující.

Šikana přímo na pracovišti

V případu z výrobní haly M13 však agenturní pracovníci měli čelit dlouhodobé šikaně přímo na pracovišti. A nezůstalo jen sprostého oslovování. Jako příklad odborářský týdeník zmiňuje zavírání lidí do bedny s materiálem. Agenturního kolegu prý zaměstnanci strčili dovnitř a posadili se na zavřené víko, aby se nemohl dostat ven. „Pak do bedny nastříkali sprej imitující exkrementy. Takto jej tam drželi dlouhé minuty,“ píše Škodovácký odborář.

Zmiňuje také třeba pochybnou zábavu v podobě lití projímadla do kávy, s vyčkáváním, co se bude dít – a k útokům mělo docházet také za použití vazelíny. Jak jejím mazáním na chleba se salámem připravený ke svačině, tak jejím použitím na utahovačky šroubů, aby se s nimi nedalo řádně pracovat. A dokonce i na dveře auta montované ke karoserii, aby oběti upadly – a dotyčný se dostal do pozice pracovníka, který způsobil škodu! Obětmi měli být pracovníci jedné z 11 agentur, s nimiž automobilka spolupracuje. Mluvčí zastoupení agentury Manpower Dana Samková uvedla, že se k případu blíže vyjadřovat nemůže.

Útok spojený se zraněním

Vše se mělo provalit při prošetřování okolností útoku na agenturní zaměstnance spojeného se zraněním, jež vedlo až k pracovní neschopnosti; týdeník hovoří o tom, že 14. listopadu jeden z mužů utrpěl pohmoždění páteře i šrámy na hlavě a druhý měl naražená žebra. Následovaly výpovědi – a dva hlavní organizátoři dostali i doživotní zákaz vstupu do firmy.

Škodovácký odborář v té souvislosti uvádí, že přísné tresty jsou nejen varováním pro zaměstnance, kteří by případně měli podobné agresivní sklony. Firma tím vysílá signál případným obětem, aby se incidenty nebály nahlásit. „Podobné zážitky snad někteří pamatují ještě z vojny, kde bylo mazáctví běžné,“ připomíná v té souvislosti odborářský týdeník. „V 21. století a v moderním závodě největšího automobilového koncernu na světě nemá takové chování vůči ostatním žádné místo – a je nanejvýš nepřípustné,“ uvádí dále, že ve Škodě Auto se nic podobného nesmí opakovat.

Budou případ prošetřovat kriminalisté?

Zda budou okolnosti dění na pracovišti prověřovat kriminalisté, zvažuje i policie. Případ jí sice oznámen nebyl, nicméně k zahájení prošetřování, zda nebyl spáchán trestný čin, mohou stačit i informace, jež jsou policii známy z tisku. Prozatím se kauze, k níž dala podnět listopadová stížnost vedoucího montáže haly M13 (načež napadení uvedli, že útokům čelí už po měsíce), věnovala firemní komise složená za firmu ze zástupců výroby, právního oddělení, personalistiky, dále zástupce agentury Manpower a odborové organizace. Alespoň to uvádí odborářský týdeník. Vyjádření Škody Auto Deník k dispozici nemá.