Nezmizelo 11 milionů korun, jak v létě naznačovaly prvotní odhady, ale podrobné šetření ukazuje, že v trezoru Domova seniorů Červený mlýn na Mělnicku chybí částka vyšší. Nejméně o čtyři miliony.

Domov seniorů Červený mlýn ve Všestudech. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Na více než 15 milionů korun aktuálně vyčíslují způsobenou škodu krajští kriminalisté. Deníku to řekla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. „V tuto chvíli,“ upřesnila s tím, že vyšetřování nadále pokračuje. „V daném případu jsme zahájili trestní stíhání pro trestný čin zpronevěry podle § 206 odst. 1, 5 písm. a) proti konkrétní osobě,“ upozornila na ustanovení trestního zákoníku, který pro případ uznání viny soudem stanoví za tento skutek spojený se škodou velkého rozsahu sazbu trestu odnětí svobody v rozpětí od pěti do deseti let.