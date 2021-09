Pokorná Jermanová na zmiňovaném posledním jednání krajských zastupitelů, které se uskutečnilo 13. září, k policejnímu šetření uvedla: „Jestli se stalo něco špatného, ať to vyšetří policie; padni komu padni.“ Její nástupkyně Pecková se na dotaz uživatele facebooku Jiřího Matury následně na této sociální síti vyjádřila, že policie stále šetří řadu kauz z minulého volebního období. „Někde už sdělila obvinění. Ale pokud vím, ne proti paní Jermanové, ale proti těm, co sporné věci podepisovali. Kraj se připojil k náhradě škody (míněno uplatnění nároku na náhradu); až rozhodne soud, budeme vědět více.“ A současný náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN) konstatoval v souladu se závěry policie: „Řada věcí neproběhla s péčí řádného hospodáře.“

Jako kauza vyvolávající velkou pozornost v médiích i na části politické scény se téma jevilo v minulých letech; pozornost vyvolalo, když v červu 2019 přijeli přímo na hejtmanství detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu pro dokumenty z let 2017 a 2018. A často bývala tato záležitost dávána do souvislosti se jménem tehdejší hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO); jak novináři, tak politiky. Byť rok 2017 zčásti patřil k období, kdy s ní vládli v koalici i pozdější hlasití opoziční kritici.

