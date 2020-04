ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Jde tedy o Benešov, Kladno, Kolín, Mladou Boleslav a Příbram. Některá z těchto míst jsou uzpůsobena i k tomu, aby se tam dalo přijet autem – a absolvovat odběr přímo ve vozidle; bez nutnosti vystoupit.

Jiná je situace v kutnohorské nemocnici, která patří pod Oblastní nemocnici Kolín. Tamější pracoviště je v provozu pouze v pracovních dnech – a to v základní pracovní době; konkrétně od osmé hodiny do půl třetí odpoledne. „O víkendu nejede,“ uvedla hejtmanka. Z Kutné Hory to nicméně pacienti nemají daleko do Kolína, kde funguje právě jedno z odběrových center s možností vjezdu auta (drive-in).

Středočeská odběrová centra se většinou nacházejí v areálu nemocnice, případně sice mimo, avšak v jejím těsném sousedství. Výjimkou je pouze Benešov, kde se buňky se stanem (ten je zde určen pro odběry z auta) nacházejí na parkovišti u plaveckého bazénu.

Odběrová centra pro testování koronaviru



- Benešov – Černoleská 2047, parkoviště u krytého plaveckého bazénu: dvě buňky plus stan pro odběry z automobilu; infolinka:601 563 598



- Kladno – Vančurova 1548, stan v areálu nemocnice, na parkovišti před Niederleho pavilonem



- Kolín – Žižkova 146, izolační prostor v areálu nemocnice – buňka s označením Covid-19, která je umístěna za budovou interního oddělení (vpravo od centrální recepce); infolinka: 732 245 928



- Kutná Hora – Vojtěšská 237, bývalý dispečink dopravní služby v areálu nemocnice – před garážemi a prádelnou (s vyznačenými přístupy); infolinka: 601 379 864



- Mladá Boleslav – třída Václava Klementa 147, u vstupu do Klaudiánovy nemocnice z Palackého ulice; infolinka: 326 743 636



- Příbram – Podbrdská, stan před areálem nemocnice A2 – na parkovišti u hlavního vstupu; infolinka: 702 240 563



- Mělník – Pražská 528/29, infekční ambulance nemocnice – pavilon W (4. patro); infolinka: 315 639 253



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje