Souvisí to s tím, že za situace, kdy k nám ve vyšších vrstvách atmosféry proudí teplý vzduch od jihozápadu, se již ve středu večer a v noci na čtvrtek budou v oblastech s nadmořskou výškou pod 400 metrů vytvářet četné mlhy nebo nízká oblačnost.

Výstraha se týká celého území Středočeského kraje i s Prahou uprostřed a také většiny sousedních krajů kromě Vysočiny, a to již od středeční 18. hodiny až do čtvrtečního dopoledne; do 10.00.

Zvláště na silnicích je třeba počítat nejen s mlhou, která sníží dohlednost, ale také s klouzajícím povrchem vozovek. „V mlze je nutno snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Déletrvající mrznoucí mlhy mohou vést k tvorbě námrazy na komunikacích s nebezpečím smyku,“ upozorňuje ČHMÚ.