Odstranění spadlého stromu, překážející strom, likvidace stromu. Takové byly výzvy k výjezdům, jež v pátek dostávalo operační středisko středočeských hasičů doslova jednu za druhou. Následky řádění silného větru je zaměstnávaly už v noci, ale následně také během dne. Vichr sice meteorologové předpovídali, avšak podle jejich dřívějšího varování měl udeřit zejména v oblastech na severu republiky; střední Čechy měly zůstat ušetřeny.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Miroslav S. Jilemnický

Už z noci se však ukázalo, že počasí přiválo škody i do Středočeského kraje. Nejčastější problém představovaly právě stromy spadlé přes silnici a překážející provozu. Událostí souvisejících s větrem hasiči v kraji jen do půl osmé ráno evidovali 17. Nejvíce je počasí zaměstnávalo v jižněji položených oblastech kraje: na Kutnohorsku měli čtyři zásahy a na Příbramsku tři. Do poledne pak přibylo dalších 24 výjezdů. Tentokrát nejvíce v okrese Praha-východ se šesti zásahy; následovaly Mělnicko a Benešovsko (shodně po čtyřech). Stále byly nejčastější vyvrácené či zlomené stromy nebo větve sčeslé větrem, avšak objevily se i další maléry. Odpoledne byla například hlášena nehoda ze silnice I/16 spojující Mělník s Mladou Boleslaví, kde náraz větru převrátil přívěs za autem.