Tam očkování šlape líp a čekací doby jsou příznivější. Přičemž seniorům, pro něž by bylo cestování problém a oporu v této věci nemohou najít v rodině nebo ve svém nejbližším okolí, jsou připraveny nabídnout pomoc i leckteré obce.

Bez problému, vyzkoušel radní

„Je to snadné, rychlé, dobře připravené – a hlavně: funguje to,“ shrnul dění v očkovacích centrech krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). Tohle hodnocení má přitom z první ruky; nabízí je na základě zážitku „na vlastní kůži“, jež už byla propíchnuta vakcinační jehlou. První návštěvu očkovacího centra absolvoval v minulém týdnu – přičemž se na facebooku pochlubil i získaným osvědčením. Plyne z něj, že dokončené očkování druhou dávkou by měl mít 17. června. „Nemám jedinou námitku,“ konstatoval.

Připomněl, že poté, co se o úterní půlnoci otevřela možnost registrace pro zájemce ve věku nad 50 let, se hned ve středu brzy ráno registroval, odpoledne mu přišla rezervace termínu – a již ve čtvrtek byl naočkován první dávkou. „Skutečně bez problému,“ nabízí na facebooku vlastní poznatky. Přičemž většina komentujících uživatelů přitakává. „V mělnické nemocnici taky super,“ reagoval například Jakub Císař. Dančo Georgiev přidává chválu odjinud: „Výborně funguje i Kolín.“ Či David Horyna: „Podobně dobře funguje i VOC Dobřichovice.“

Mimo pořadí? Bez šance

Zrovna dobřichovické velkokapacitní centrum přitom na svém webu odpovídá i na jednu z častých otázek: má šanci i mladší zájemce nepatřící do žádné ze skupin, pro něž již termíny registrace byly uvolněny (a tudíž ještě nemohl získat svůj termín), pokud se přijde vpodvečer zeptat? Mohla přece zůstat vakcína po někom, kdo měl termín, ale nedorazil… V tomto případě je odpověď zklamáním: nechat se naočkovat mimo pořadí nebo mimo prioritní skupiny obyvatel nelze. „Vakcíny samozřejmě nevyhazujeme, ale vždy seženeme náhradníky z aktuálně schválené skupiny obyvatel,“ vysvětlují dobřichovičtí organizátoři. S tím, že jiné náhradníky očkovat nelze. Naprosto shodně Deníku odpověděl na stejnou otázku i radní Pavlík.

Příliš příznivé vyhlídky zatím nenabízí ani seniorům, kteří se registrovali v ordinacích svých praktických lékařů – a na pozvání k očkování zatím čekají. Dodávky vakcín určených primárně pro použití v ordinacích, Vaxzevria od dodavatele AstraZeneca a Janssen známá také jako Johnson & Johnson, přicházejí nepravidelně a nikoli v očekávaných počtech. Někteří praktici už čekání vzdali a na očkování rezignovali. A byť se hovoří o tom, že do ordinací by mohly časem zamířit i vakcíny jiných značek, aktuálně zástupci kraje tlumočí doporučení, jež je i radou představitelů státu: najít si cestu do očkovacích center.

Očkovacích míst v kraji funguje 22, přičemž 13 z nich je velkokapacitních. Středočeši se však velmi hojně nechávají očkovat i v Praze. Obyvatel kraje, kteří už dostali alespoň jednu dávku, bylo k 9. květnu 329 143 (přičemž dávek jim bylo celkem aplikováno 458 755). Dokončené očkování – zpravidla po podání druhé dávky, ale už také díky 2566 aplikacím jednodávkové vakcíny Janssen – mělo 129 592 Středočechů.

Rozložení očkování ve Středočeském kraji

- Zdravotníci v nemocnicích a na záchranné službě: podáno 21 954 dávek; očkování dokončeno u 10 426 osob

- Ostatní zdravotníci: podáno 17 368 dávek; očkování dokončeno u 7160 osob

- Sociální služby (pracovníci i klienti): podáno 25 895 dávek; očkování dokončeno u 9703 osob

- Senioři ve věku 80+: podáno 44 896 dávek; očkování dokončeno u 16 748 osob

- Senioři ve věku 70–79 let: podáno 117 764 dávek; očkování dokončeno u 36 798 osob

- Lidé ve věku 60–69 let: podáno 75 969 dávek; očkování dokončeno u 5667 osob

- Lidé ve věku 55–59 let: podáno 25 122 dávek; očkování dokončeno u 3690 osob

- Lidé ve věku 50–54 let: podáno 18 444 dávek; očkování dokončeno u 6094 osob

- Chronicky nemocní: podáno 8700 dávek; očkování dokončeno u 447 osob

- Pedagogové a pracovníci ve školství: podáno 25 770 dávek; očkování dokončeno u 9648 osob

- Pracovníci kritické infrastruktury: podáno 4209 dávek; očkování dokončeno u 401 osoby

- Ostatní: podáno 12 916 dávek; očkování dokončeno u 4531 osoby



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; data ISIN k 6. 5. 2021