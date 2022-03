Kdo se chce chlubit cizím peřím?

Příjezd krajanů provázelo na sociálních sítích handrkování, které úspěšnou akci poznamenalo pachutí „bitvy o zásluhy“. Na zdařilou evakuaci totiž neupozornila jen středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN), která mimo jiné vyzdvihla zapojení specialistů policie i jejího vedení a zástupců ministerstva vnitra včetně ministra Víta Rakušana (STAN) či roli radního Petra Boreckého (STAN) při koordinování trasy krajem vyslaných autobusů. Poměrně detailní informace nabídl také poslanec a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Úplně se neshodli; vlastně jen na roli některých žen z krajanské komunity. A na sociálních sítích se pak rozhořely debaty o tom, kdo se chce chlubit cizím peřím.

Záchrana volyňských Čechů z Ukrajiny: Do bezpečí se dostalo 88 krajanů

Primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) Babiše popíchl, že od Peckové slyšel celý příběh, ale o jeho podílu nepadla ani zmínka. Také Borecký ho nešetřil: „V týmu lidí, kteří to řešili, jsem vás evidentně přehlédl,“ napsal Babišovi na twitteru. Ten mu prostřednictvím sociální sítě taktéž veřejně odpověděl: „My jsme s kolegy pomáhali sehnat tři autobusy ze Žytomyru až na slovenskou hranici. A taky jsme garantovali to nejdůležitější, a to je platba.“ Odkázal tím na fakt, že nejprve bylo třeba převézt krajany několik set kilometrů po ukrajinském území: až na hranice s Evropskou unií. Borecký se pak podílel na krajské objednávce autobusů, které měly krajany vyzvednout u slovensko-ukrajinské hranice – a na na jejich následném přesměrování do Maďarska, když se ukázalo, že Babišem zmiňovaná trojice autobusů na Ukrajině pojede jinam, než se původně počítalo.

Vysvětlení, jak se Babiš k akci dostal, twitterovému publiku překvapivě nabídla bývalá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Já jsem volyňská Češka; pochází odtamtud část mé rodiny,“ uvedla a připomněla, že se sdružením krajanů byla v kontaktu už dřív. Když přišel požadavek na záchranu matek s dětmi, hledala prý cesty, jak to zajistit. „Kontaktovala jsem ministerstvo vnitra s žádostí o pomoc – a odpověď byla, že pomoci nemohou,“ uvedla exhejtmanka. Proto se prý „obrátila jinam“ – oslovila Babiše. Nezapomněla však ocenit ani úlohu své nástupkyně: „Paní hejtmanka Pecková poslala na hranice autobusy – a za to jí děkuji. Nicméně: na ty hranice ze Žytomyru je (míněno krajany) dostal někdo úplně jiný – po tom, co mi ministerstvo vnitra řeklo, že s tím nic dělat nemůže.“

Nynější hejtmanka uvedla, že na místě byl tým policistů, kteří mají zkušenosti s evakuací osob ze zahraničí. Připomněla, že případnou Babišovu pomoc zatajit nechtěla: nevěděla o ní. V tiskové zprávě, v níž mluvčí kraje David Šíma sděluje podrobnosti o akci, uvedla, že první impulsy přišly od ředitelky Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj Věry Doušové a od režiséra Jakuba Motejzíka, který sleduje osudy volyňských Čechů; podílel se i na evakuaci. Současně připouští, že se kraj svým podílem připojil k již rozjeté akci.

Dohadování nezůstalo bez emocí

Debaty kolem zapojení do záchranné operace nezůstaly omezeny jen na internetové prezentace jednotlivých aktérů a jejich vyjádření do médií. Ohlasy se projevily třeba i na oficiálním facebookovém účtu krajského úřadu, kde se pisatelky komentářů nevyhýbaly ani příkrému hodnocení. „A chlubí se tím Babiš,“ netajila své rozhořčení uživatelka Helena Klimešová. „Ha.zl!“ připojila se Lenka Boubinova. Jana Rigová pak má jasno: „Chlubí, ale dostane hejt jako vždycky!“