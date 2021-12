Kraj upozorňuje, že vedle stálých expozic, představujících především život zámeckého správce, éru, kdy bohatí Pražané jezdili do Roztok na letní byt, a malířku Zdenku Braunerovou, jsou nyní k vidění i tři tematické výstavy. Doslova žhavě aktuální je nyní Vánoční světlo, přibližující symboliku světla v době Vánoc. Nebyly to vždy jen svíčky. Zájemci se třeba dozvědí, co se označovalo slovem polaz: symbol slunce (či slunovratu) zavěšovaný nad stůl ve světnici; je to ostatně tradice, kterou ještě někteří znají. Prohlédnout si tuto výstavu mohou návštěvníci už pouze do čtvrtka.