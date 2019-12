Když v pondělí v podvečer zazvonil v domě rodiny Kordíkových zvonek, rodiče i jejich dvě dcery čekal pořádný šok. Přichystala ho veterinářka Pavlína Pánková Váňová. Vrátila jim totiž do života Bertíka – černého kocoura, kterého tajně vyléčila z těžkých zranění, ačkoliv se před čtvrt rokem s rodinou dohodla, že zvíře s malou šancí na přežití nadobro uspí.

Nečekaný dárek

Teď ho ale nechala doručit den před Vánoci jako dárek. "Absolutně jsme nemohli uvěřit vlastním očím. Vždyť jsme Bertíka dávno oplakali," vypráví Alena Kordíková, jejíž dvě dcery – dvanáctiletá Alenka a o dva roky mladší Terezka byly nadšením bez sebe. Takový dárek opravdu nečekaly.

"Jsme strašně moc šťastné. Tohle jsou nejkrásnější Vánoce," radují se obě slečny.

Jejich kocour prožil dramatický příběh. Začátkem září jej otec rodiny Pavel Kordík našel na prahu před domem těžce zraněného. Nikdo netušil, jaká lapálie kocoura potkala. Bertíka proto Kordíkovi okamžitě odvezli k místní veterinářce Pavlíně Pánkové Váňové. Ta jim sdělila, že zvíře má zhruba desetiprocentní naději na přežití. Přesto ho odoperovala.

Kocourův stav se sice nakrátko zlepšil, poté ale začaly opět vážné komplikace. Kordíkovi, kteří investovali do záchrany Bertíka desítky tisíc korun, proto veterinářku požádali, zda by mohla zvíře uspat a neprodlužovat jeho trápení. Po čtvrt roce je ale všechno jinak. A Bertík už opět pobíhá na zahradě Kordíkových. Pavlína Pánková Váňová se na vlastní pěst pokusila o zázrak – a zvíře nakonec dokázala vyléčit.

Kamarád pro Bertíka

"Už v tom až příliš hrály roli i mé vlastní city k Bertíkovi. A víra v to, že už má nejhorší za sebou a zvládneme to spolu," říká Pavlína Pánková Váňová.

Utajenou léčbu provázely i obavy, zda rodina bude Bertíka chtít zpátky. „Paní doktorka se také tak trochu bála, abychom ho nezahlédli v okně ordinace. Přitom když jsme vždycky jeli kolem, tak jsme na Bertíka vzpomínali a do oken se dívali. Když si to promítám zpětně, je to vlastně neuvěřitelná sranda,“ směje se Alena Kordíková, která spolu s manželem jela hned ještě v pondělí s květinou a dárkem poděkovat lékařce osobně do ordinace.

Rodině se po Bertíkovi stýskalo natolik, že si mezitím pořídila nového kocoura Alexe. Ale to prý vůbec nevadí. "Určitě budou kamarádi," mají jasno dívky Alenka s Terezkou.