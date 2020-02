V loňském roce se nejvíce nových bytů začalo stavět na Praze – východ a také Praze – západ. Důvod je pochopitelný. Ceny bytů v hlavním bytě se šplhají do maximálních výšin, na které mnozí pracující nedosáhnou a hledají tak nové domovy mimo Prahu avšak v dobré dopravní dostupnosti do hlavního města.

Dalším oblíbenou oblastí, co se nové výstavby bytů týče, je Nymbursko – žádané je nejen samotné město Nymburk, zájem je i o Milovice a Poděbrady. Hojně se také staví na Mladobolevsku, Mělnicku, Kladensku či Berounsku. V Berouně kvůli masivní výstavbě bytů a přistěhovalců z předchozích let mají nyní problém.

„Snažíme se etapizovat novou výstavbu bytů a dobudovat chybějící infrastrukturu. Tlak ze strany developerů je ale ohromný, v Praze se totiž nedá téměř nikde stavět,“ řekl Deníku místostarosta města Michal Mišina.



Podle dat ČSÚ se naopak k oblastem Středočeského kraje s nejnižšími počty zahájení výstavby nových bytů řadí Benešovsko, Příbramsko, Kutnohorsko a Rakovnicku. Nejhůře je na tom právě poslední zmiňované Rakovnicko. Zatímco u všech ostatních se čísla nové výstavby pohybují od tří stovek a výše, na Rakovnicku je to v desítkách. Konkrétně v roce 2019 zde byla zahájena výstavba 81 bytů. Podle meziročního indexu se jedná o nárůst 69,5 bytů oproti roku 2018, což je nejnižší v rámci kraje.

Beroun, který se výstavbu snaží držet na uzdě, má meziroční index 71,5 bytu. Důvodů proč o Rakovnicko není takový zájem, je několik. Tím nejzásadnějším je však nabídka práce a její ohodnocení – mladí lidé se stěhují do obcí a měst blíže Praze, kde jsou platy násobně lepší. „My jsme se přestěhovali do Velké Dobré z Rakovníka, jelikož manžel pracuje v Praze, kvůli zaměstnání. Dříve manžel v autě na cestě do práce a zpět tři hodiny denně, dnes kolem hodiny,“ řekla Petra Šnoblová.

Ceny bytů vzrostou

Ačkoliv ceny bytů a rodinných domů už nyní dosahují mnohde rekordních sum, další zdražení by mohlo přijít už v březnu, kdy začne platit takzvaný realitní zákon, který byl v minulém týdnu vyhlášen ve Sbírce zákonů. Zákon zpřísňuje podmínky podnikání realitních makléřů, kteří budou nově muset mít odborné vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné či středoškolské vzdělání kombinované s povinnou tříletou praxí. Případně budou muset získat osvědčení na základě vykonání státem certifikované zkoušky nebo specializovaného kurzu MBA a k tomu mít ještě rok praxe.

Podle Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma společnosti Czech Fund, to znamená, že část realitních makléřů zmizí z trhů, a ti co zůstanou si za služby stanoví vyšší cenu. „Velké realitní kanceláře a i Asociace realitních kanceláří zpřísnění podmínek vítají. Právě proto, že z trhu vytlačí část konkurence. Tedy menší realitní kanceláře nebo makléře-jednotlivce. Méně makléřů na trhu nutně znamená omezení nabídky jejich služeb, což „přeživším“ realitním kancelářím přihraje dodatečný zisk, o který se dosud musely dělit,” napsal ve svém komentáři Lukáš Kovanda.

„Je pravda, že v Česku nyní působí nejvíce realitních makléřů v přepočtu na obyvatele v EU. Zhruba polovina nemovitostí, které na nemovitostním trhu mění majitele, získává nového vlastníka právě za asistence realitního makléře, ať už toho z realitní kanceláře či makléře-jednotlivce,” dodal.