Jenštejn je jedna z lokalit, které programy Týdne AV ČR budou ožívat po několik dnů. Tato akce, která trvá do neděle, nabízí nejen exkurze na zajímavá pracoviště, ale vědci připravili také výstavy, přednášky, workshopy – nebo třeba promítání filmů. Z rozmanitých nabídek představujících současnou vědu a její úspěchy lze vybírat po celé republice; nejvíce v Praze – a také na několika místech středních Čech. Co se kde a kdy chystá, přibližují webové stránky tydenavcr.cz, které zaujmou nejen přiblížením aktuální nabídky, ale i představením jednotlivých pracovišť. Všechny návštěvy jsou zdarma.

Až do pátku se zájemci se mohou přijít například podívat, jak funguje a čím se zabývá ionosférická observatoř, kterou má v Průhonicích na Praze-západ Ústav fyziky atmosféry AV ČR. V tomto případě je zavítat na webové stránky nezbytné: průhonické pracoviště patří k těm, kde si termín návštěvy musí každý rezervovat předem. To platí třeba i v Liběchově na Mělnicku, kde až do pátku nabízí exkurze Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. Leckoho možné překvapí, že k výzkumům v laboratořích se nevyužívají jen bílé myšky; obzvlášť děti určitě zaujme třeba chov unikátních miniprasat.

Síla laseru i proudění vzduchu

Některá středočeská pracoviště také chystají na příští dny jednorázové akce. Třeba v laserových centrech v Dolních Břežanech na Praze-západ to bude ve středu den pro základní školy, ve čtvrtek pro středoškoláky – a na páteční podvečer je do tamního Centra HiLASE zvána veřejnost. Rovněž v tomto případě platí, že místo jak na přednášce, tak na komentovaných prohlídkách si je nutné předem rezervovat.

Zdroj: Youtube

To tak úplně není podmínkou v nedalekém Vestci, kde na čtvrtek chystá den otevřených dveří pro středoškoláky a dospělou veřejnost biotechnologické a biomedicínské centrum Biocev: zde je registrace zájmu potřebná jen u větších skupin; jednotlivci se mohou přijít podívat bez ohlášení. Stejně to bude fungovat v sobotu v Novém Kníně na Příbramsku, kam zve Ústav termomechaniky AV ČR do své aerodynamické laboratoře. Návštěvníci, jimiž mohou být jak dospělí, tak rodiny s dětmi, uvidí nejen vysokorychlostní aerodynamický tunel s ukázkami výzkumu, ale laboratoř využití tepla také ukáže uplatnění pulsace při proudění vzduchu pro chlazení elektroniky a laboratoř aerodynamiky životního prostředí názorně představí, jak se šíří znečištění v městské zástavbě.