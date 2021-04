Důvod, proč se tradiční velké akce, těšící se velké oblibě, neuskuteční – nebo by se alespoň konat neměly – zůstává stejný lako loni: opatření proti šíření koronaviru. Ta zatím pořádání organizovaných akcí nedovolují, přičemž do pátku očekávat změnu pravidel nelze.

Hasičům tudíž ani nepřicházejí oznámení o chystaných akcích pořádaných obcemi, dobrovolnými hasiči či rozmanitými organizacemi. Takzvané pálení (tedy spalování většího množství hořlavého materiálu nejen v době čarodějnických rejů) mají totiž za povinnost nahlašovat pouze právnické a podnikající fyzické osoby; včetně kontaktu na odpovědnou osobu a informací o opatřeních proti vzniku požáru, řekla v úterý Deníku mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

„My pak máme povinnost se vyjádřit – a případně můžeme i pálení zakázat,“ konstatovala. Z minulosti je známa i možnost vyhlašovat zákazy pálení plošně, a to v rámci opatření v době dlouhotrvajícího sucha.

Běžní občané povinnost ohlašovat pálení hasičům nemají. Nicméně – sice nemusí, ale mohou. A právě k tomu, aby to udělal, vyzývá Fliegerová každého, kdo se chystá zapálit větší oheň. To platí kdykoli – a v době čarodějnických oslav obzvlášť.

„Doporučujeme to nahlásit,“ zdůraznila. Pák kliků na webové stránce paleni.izscr.cz může zabránit zbytečnému rozruchu – a hasičům výrazně ušetří práci. Stává se totiž, že svědci volají na tísňovou linku s upozorněním na možný požár, aniž by přesně věděli, co se děje: pouze hlásí, že v dálce vidí plameny nebo stoupající kouř. A pokud operační středisko nemá k dispozici hlášení o pálení s kontaktem na organizátora, jemuž se dá zavolat s dotazem, zda je všechno v pořádku, musí na udané místo vyslat jednotku, aby vše prověřila. Jde o pálení, nebo o požár?

Právě v době čarodějnic jsou takové výjezdy poměrně běžné. „Je to tak každý rok,“ uvedla k dotazu Deníku, zda podobné poplachy ve středních Čechách hasiče zburcovaly i loni, kdy velké ohně na organizovaných akcích hořet nesměly. Těchto výjezdů, jež mluvčí označila za zbytečné, bývá rok co rok podle jejích slov „poměrně hodně“. „A skoro vždycky se pak ukáže, že jde o pálení, které je pod kontrolou,“ konstatovala Fliegerová.