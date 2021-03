Naplňují se úsporná opatření, jež v reakci na výrazný propad tržeb z jízdného v loňském roce, kdy cestování výrazně omezila koronavirová opatření, ohlašuje vedení kraje již od prosince. Právě kraj objednává většinu spojů zajišťujících dopravní obslužnost regionu. Pokud jde o vlaky, režim jízd na železnici se nemění; pouze dochází ke zkracování souprav.

Omezení o deset procent

S novými jízdními řády platnými od 7. března dochází k omezení veřejné dopravy v kraji zhruba o desetinu, shrnul aktuální škrty středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Na některých frekventovaných trasách si pasažéři musí zvyknout na to, že už to nemusí fungovat jako dřív, kdy bez sledování jízdního řádu přišli na zastávku, chvíli počkali – a nějaký spoj prostě přijel. Nyní budou intervaly delší. Většinou se totiž omezení týká právě linek s četnější frekvencí spojů. Cílem bylo zachovat základní dopravní obslužnost obyvatel a omezovat spoje raději tak, aby lidé mohli jet později, než naplánovat škrty tak, že by lidé necestovali vůbec. Podle Boreckého je třeba „udržet služby veřejné dopravy v rozumném rozsahu“.

Pasažérů loni v souvislosti s koronavirovými opatřeními ubylo ve středních Čechách o třetinu, s čímž souvisel i propad tržeb o více než půl miliardy korun. Největší výkyvy směrem dolů přišly v březnu, dubnu a v listopadu. Ani letos se situace zatím nevyvíjí k lepšímu. Reakcí se vedle částečného omezování frekvence spojů (desetiprocentní redukce by podle předběžných předpokladů měla zůstat v platnosti do konce příštího roku) má stát také zdražování jízdného. A zhoršení standardu kvality, kdy bude autobusovým dopravcům tolerováno nasazování starších vozidel.

Od neděle 7. 3. budou do systému Pražské integrované dopravy zahrnuty oblasti Královéměstecka a Skalska. Při integraci bude zavedeno 6 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy, na 4 linkách PID a 3 linkách SID bude upraven provoz.

Změna cen, schovaná pod termín valorizace, je předběžně ohlášena od 1. července. O jaké navýšení se bude jednat v rámci systému Pražské integrované dopravy (PID), má vyplynout z jednání s hlavním městem. Již před měsícem krajský úřad naznačil, že zdražení by mělo citelněji postihnout jednotlivé jízdy – alespoň pokud tak lze rozumět slovům o „zvýhodnění předplatného“. Předběžně se počítá s tím, že dojednávaná valorizace by měla odrážet výši inflace a zvýšených nákladů na provozování veřejné dopravy za uplynulé desetiletí: od poslední úpravy cen, k níž došlo v roce 2011. Lze nicméně ještě očekávat debaty mimo jiné s uplatněním argumentu, že veřejná doprava by měla umět cenou výrazněji konkurovat cestování v autě.

Několik aktuálních změn

Od pondělka přestanou jezdit i takzvané školní autobusy, tedy ty, které běžně nejedou v období letních a vánočních prázdnin. Ty v uplynulém týdnu cestujícím sloužily, i když podle vládních opatření zůstaly mimo provoz školky a už kompletně i školy, kde i předtím byla prezenční výuka povolena pouze v prvních a druhých ročnících. Znovu by provoz těchto autobusů měl být opět obnoven od doby, kdy se alespoň částečně vrátí děti do škol. Odhadovat termín je obtížné – nicméně podle aktuálních předpokladů by to mohlo být za měsíc: 5. dubna. Nadále také zůstávají mimo provoz noční autobusy. Poslední spoje jedou tak, aby se lidé dostali domů z odpoledních směn.

S dalšími novinkami v provozu veřejné dopravy se od neděle setkají lidé v oblastech Královéměstecka, tedy v nymburském okrese, a Skalska – čili kolem pomezí okresů Mladá Boleslav a Mělník. Tyto regiony jsou od neděle nově začleněny do systému PID, což s sebou přináší úpravy provozu linek mající zlepšit jejich návaznost i nabídnout lepší provázanost s vlaky.

V souvislosti s aktuálními změnami lze i pravidelným cestujícím doporučit, aby si jízdu „svého“ spoje ověřili v některém z internetových vyhledávačů spojení nebo v mobilní aplikaci. Případně je dobé věnovat pozornost upozorněním vyvěšeným na zastávce.