Pozici knihovníka ve věznici v pražské Ruzyni Rath podle všeho vymění za pobyt v jiné vazební věznici, a to v Brně-Bohunicích – avšak se zařazením na postu jemu bližším: bude sloužit jako doktor v tamější vězeňské nemocnici. Napovídá tomu vyjádření jeho advokáta Adama Černého, který v úterý potvrdil, že klienta, s nímž je v pravidelném kontaktu, převezla vězeňské služba právě do brněnské věznice. A mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová uvedla, že k již aktuálnímu využívání jednoho lékaře z řad odsouzených má přibýt další.

Bohatá lékařská praxe

I když totožnost dalšího doktora Kučerová neupřesnila, Rathovo uplatnění lze předpokládat. Ostatně i statisticky je pravděpodobnost vysoká: odsouzených lékařů, jejichž nasazení by přicházelo v úvahu, pobývá za mřížemi jen několik. Podle vyjádření mluvčí má nová posila pracovat jako praktický lékař, a to pod dohledem civilního kolegy. „V případě potřeby bude vypomáhat na covidové jednotce,“ potvrdila Kučerová, že možné je i nasazení do první linie boje s koronavirem. Praktickým lékařem, s působištěm ve městě Hostivice na Praze-západ, byl Rath i před svým nástupem do vězení. A v minulosti mimo jiné i anesteziologem nebo primářem záchranky. Či medicínským nadšencem čerpajícím zkušenosti ze zahraničního působení svého otce Ratmíra Ratha.

On sám své služby vězně-lékaře opakovaně nabízel. Postoj Vězeňské služby ČR byl však dlouho odmítavý – s tím, že současná legislativa takové zařazení neumožňuje. Že to jde, se ukázalo loni v prosinci, kdy byl právě do vězeňské nemocnice v Brně nasazen jako lékař otorhinolaryngolog Petr Kott: někdejší Rathův spolupracovník, odsouzený ve stejné kauze, jenž je také lékařem. Působit by měl právě v tamějším covidovém centru.

Lékařkou je rovněž jeho manželka a nyní vězeňkyně Kateřina Kottová, jež ještě jako neprovdaná a s příjmením Pancová působila na postu ředitelky Oblastní nemocnice Kladno. Ze soudního projednávání vyplynulo, že právě tito dva partneři měli být mozkem i hlavními hybateli dění v korupční aféře, jež je ponejvíce spojována s Rathovým jménem. Ostatně při odchodu z jejich domu byl také Rath 14. května 2012 zadržen s dnes už příslovečnou krabicí na láhve s vínem, obsahující sedm milionů korun.

Nedostatek lékařů změnil stanovisko

České věznice trápí nedostatek doktorů medicíny dlouhodobě – a v koronavirových časech je to obzvlášť palčivé. To, že nedostatek zdravotníků vybízí k „využití potenciálu odsouzených“, potvrzuje i mluvčí Kučerová. Už v prosinci uvedla, že reagovat na koronavirovou situaci právě takto se přímo nabízí. Nesmí jít však o doktory, kteří byli odsouzeni za trestný čin související s výkonem lékařské profese. Uplatnění vězněných lékařů bylo v minulosti možné, a to i za komunistického nebo nacistického režimu.

V minulosti nicméně vězeňská služba Rathovy nabídky na působení v roli lékaře odmítala jako neuskutečnitelné. Hlavními argumenty se tehdy stalo, že odsouzený nesmí mít přístup k omamným látkám, ale ani k osobním údajům jiných lidí nebo k penězům. Zřejmě právě s očekáváním uplatnění v roli doktora někdejší hejtman původně nastoupil do teplické věznice a ne v pražské Ruzyni, kam se měl k výkonu trestu dostavit. Posléze byl ale stejně převezen do Prahy. Nyní tedy změnil adresu přechodného pobytu znovu: českou metropoli vystřídala moravská. Vězeňská nemocnice je kromě Brna ještě v Praze na Pankráci.