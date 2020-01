Vichr může během týdne udeřit podruhé. Nebo i třikrát?

Vichr podobné intenzity, jaký v úterý především kácel stromy a ničil elektrické vedení, ale také převracel nákladní auta či způsoboval další škody, může v tomto týdnu udeřit ještě podruhé. Vyplývá to ze čtvrteční výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, jež pro část středních Čech platí od čtvrteční půlnoci do pátečního odpoledne; konkrétně do 16. hodiny.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta