„Vlivem větru jsme měli úplně zastavenou nebo částečně omezenou dálnici kvůli spadlým stromům zatím jenom čtyřikrát. I když máme stromy v bezprostředním ochranném pásmu, nemáme právo jako správce komunikace preventivně kácet. Smíme řezat pouze havarijní stromy,“ uvedl mluvčí.

Incident, ke kterému došlo na 42. kilometru ve směru na Brno, se naštěstí obešel bez vážných zranění.

Na dálnici D1 kvůli spadlým stromům spěchali hasiči už v 6 hodin ráno, na 63. kilometru v jízdním pásu od Prahy a Benešovska směrem na Brno spadlý strom zasahoval do pravého jízdního pruhu. Nápor větru ale v této oblasti neustálo více stromů, rostoucích u dálnice na Vlašimsku a při pomezí benešovského okresu s Pelhřimovskem na Vysočině. O hodinu později se kvůli zásahům při jejich odstraňování vytvářely na D1 kolony i s poměrně citelným zdržením mezi 39. a zhruba 70. kilometrem.

Varování před velmi silným jihozápadním až západním větrem s nárazy o rychlosti 20 až 30 m/s (70 až 110 km/h) vydal Český hydrometeorologický ústav na úrovni výstrahy s vysokým stupněm nebezpečí. Platí do čtvrteční 15. hodiny. Pak ji s platností až do půlnoci vystřídá mírnější výstraha s nízkým stupněm nebezpečí, jež má být aktuální až do půlnoci. Větrný však zřejmě bude také vstup do víkendu.