Další statisíce na pokutách pro společnost Arriva vlaky ohlásily také kraje Liberecký a Zlínský, jež s ní mají uzavřené smlouvy o zajištění regionální dopravy. Což není případ středních Čech; zde firma zajišťuje pouze provoz rychlíků na základě objednávky ministerstva dopravy.

To netají svou nespokojenost. Pohrozilo dokonce možnou výpovědí smlouvy, pokud firma nezajistí vlaky v dojednané kvalitě. Arriva si stěžuje na dodavatele rekonstruovaných motorových souprav z Německa i odbavovacího systému, že nedostáli svým závazkům – nicméně ocitla se v pozici smluvního partnera, který nedokáže splnit to, co slíbil sám. A nikoli pouze ojediněle, když mimo jiné vyslala na koleje i vlakové „retro“ soupravy, jež žádnou modernizací neprošly. A dokonce ani „počeštěním“ původních německých nápisů.

K tomu mluvčí společnosti Arriva Transport Česká republika Jan Holub v reakci na čtenářskou stížnost Deníku již v minulosti sdělil, že u souprav se „občas objevují lehké závady, které se bohužel neprojeví jinak, než v reálném provozu“. „Závady se daří rychle odstraňovat a vlaky nasazovat zpět do provozu. Přesto se někdy nevyhneme nasazení červených záložních vlaků, které jsou ale i tak novější než vlaky, které na těchto tratích a spojích jezdily do poloviny prosince,“ uvedl. Prohlásil také, že se situace lepší. „Od okamžiku, kdy se objevily problémy, pracujeme na stabilizaci provozu a nápravě případných nedostatků. Přesnost dodržování jízdního řádu se daří neustále zvyšovat,“ konstatoval.

Rozjezd se nepovedl

Ve vyjádření na svých webových stránkách firma připustila, že se jí rozjezd nepovedl. „Plně uznáváme, že kritika byla a je oprávněná,“ uvádí prohlášení podepsané ředitelem společnosti Arriva vlaky Jiřím Nálevkou. „Cestující, který čeká na vlak, potřebuje, aby přijel včas, na palubě byl příjemný a dobře proškolený personál a ve vlaku fungovalo vše, co má, aby byla cesta příjemná. Start našich vlakových linek jsme nezvládli na sto procent a všem, kteří to při své cestě pocítili, bychom se rádi omluvili,“ konstatuje.

Oceňuje současně pomoc strojvedoucích, stevardů i technického personálu, kteří prý aktivně pomáhají nad rámec svých povinností. „Všichni pracujeme 24 hodin denně na tom, abychom dali vše do pořádku,“ uvádí doslova vyjádření společnosti Arriva. Nechybí dokonce ani slova, jež zřejmě mají být omluvou i pro budoucnost: „Bylo by sympatické, kdybychom teď mohli říct, že jsme všechny technické mouchy už vychytali, ale realita provozu taková bohužel není. Náš technický tým pracuje nepřetržitě, ale přesto se může i v dalších týdnech stát, že se některý z vlaků porouchá. Děláme ale všechno pro to, aby se to stávalo méně a méně často…“

Nefunkční toalety

Ministr dopravy i tak zmiňuje úvahy o výpovědi smlouvy. K již dříve mediálně propíraným problémům, mezi nimiž vévodily nejen odřeknutí některých spojů (jež tedy vůbec nevyjely) a zpoždění, ale i jízda soupravy neschopné zajistit topení a nesnáze kolem prodeje jízdenek, nově přibyly stížnosti na špatné označení vlaků – a dokonce i na nefunkční toalety.

I zmiňované vyjádření ředitele Nálevky ostatně dává za pravdu steskům cestujících poukazujících na to, že některé rychlíkové soupravy působí dojmem, jako by do Česka byly dodány z bůhvíkteré odstavné koleje v zapadlém koutě Spolkové republiky Německo. „Bojovali jsme s větším množstvím technických závad, než jsme čekali. Projevilo se odstavení vlaků, které nebyly delší dobu v každodenním provozu – a následně nezvládly své ostré nasazení od 15. prosince, jak by bylo potřeba,“ uvádí vyjádření Arrivy. To se ocitá minimálně v nesouladu s tím, co firma slibovala při loňských prezentačních jízdách.

Státem objednávané rychlíkové linky, kde jezdí vlaky Arrivy:

- Praha – Rakovník

- Praha – Tanvald

- Praha – České Budějovice (přes Beroun a Písek)

- Kolín – Nový Bor