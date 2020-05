Výstavba vodovodů a hledání nových zdrojů pitné vody pro obce a města patří vedle projektů řešících návrat vody do krajiny k nejčastějším opatřením v rámci boje se suchem. Přesto to nestačí. Stejně jako přepojování některých vodovodů na jiné zdroje.

Práce na vodovodu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Pokorný

Z minulých let leckde znají letní zákazy zalévání či napouštění bazénů vodou z kohoutku, bohužel se často posouvajících i hlouběji do jara. A zatím nic nenasvědčuje tomu, že by letošní rok měl být lepší; spíš naopak. Nové zákazy využívat vodu jinak než k pití, mytí, vaření a praní se už objevují.