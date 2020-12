Deníku to potvrdil Milan Šmíd, ředitel marketingu skupiny Packeta, majitele Zásilkovny: „Zatímco loni jsme ve Středočeském kraji přepravili téměř 1 640 000 zásilek, v letošním roce jich do vánočních svátků bylo 3 211 000.“ O obrovském nárůstu zásilek hovoří i provozovatelé výdejních míst v jednotlivých městech.

Sklady plné balíků

„Celé zázemí obchodu mám plné balíčků,“ říká Jaroslava Broulíková ze Slaného, která v Kreativu s galanterií v Kynského ulici provozuje i Zásilkovnu. „S loňským rokem se to nedá srovnat. Někdy tvoří frontu jen lidé čekající na zásilky,“ vypráví.

Například v Benešově lze zásilky vyzvedávat ve čtrnácti Zásilkovnách, v Rakovníku ve třinácti. Všechna místa se před Vánoci ocitla pod obrovským náporem zákazníků. „Je to blázinec. Museli jsme i požádat o snížení počtu posílaných balíků, protože máme malý sklad a už se nám to tam nevešlo. Přišlo třeba pět velkých balíků, ze kterých jsme vybalili přes padesát menších a nebylo je kam dát,“ říká o svých zkušenostech prodavačka z trafiky na rakovnickém vlakovém nádraží, kde je jedno z výdejních míst. Podle jejího mínění zájem stoupl i vlivem koronavirové krize, kdy se řada lidí snaží vyhýbat kamenným obchodům. Mnozí už do nich přestali téměř chodit.

„Veškeré nákupy už dělám přes e-shopy, vyzvedávám si je v Zásilkovně nebo mi je vozí různé zásilkové služby,“ říká Viktorie Chaloupková, šestaosmdesátiletá malířka z Hýskova na Berounsku. „Hlavně v mém věku je pohodlí elektronických nákupů dost zásadní pomocí. Nehledě na to, že v současné situaci tím minimalizuji i riziko nákazy,“ dodává.

Podobně k nákupům přistupuje i Markéta Kratinová z Mladé Boleslavi, kde je v současné době už dvaadvacet Zásilkoven.

Internetové nákupy

„Dárky objednávám z e-shopů každý rok, je ale pravda, že dříve jsem alespoň něco nakupovala i v kamenných obchodech, což jsem letos už nedělala. Všechny dárky jsem si tentokrát nechala posílat domů nebo do výdejních míst,“ vysvětluje Kratinová, která letos začala objednávat i potraviny, především v době, kdy se výrazně zhoršila epidemiologická situace.

V Kutné Hoře si lidé mohou balíček vyzvednout už v deseti pobočkách Zásilkovny, což je oproti loňskému roku navýšení o dvě místa. „V rámci celého kutnohorského okresu máme sedmadvacet výdejních míst, o pět více než loni,“ připomíná mluvčí Zásilkovny Tomáš Chalupa.

V sousedním Kolíně si lidé mohou vybrat ze čtrnácti Zásilkoven, nejvíce jich je přitom v centru města a na sídlišti, nechybí ale ani v okrajových čtvrtích.

Na Berounsku je výdejních míst šestapadesát, ještě loni jich přitom bylo jen devětadvacet. „Za posledních pět týdnů jsme na Berounsku otevřeli osm výdejních míst,“ připomněl Chalupa.

Doručovací služby se pochopitelně hodlají do budoucna technologicky vyvíjet. Hitem by se už v příštím roce měla stát bezdotyková výdejní místa s takzvanými Z-boxy, napájenými solárními panely, které se ovládají přes mobilní aplikaci. Už nyní jich je v Česku v provozu přes sto.

Malá města a vesnice

„Výdej zásilky se odehraje v řádu několika sekund. Z-boxy jsou k dispozici nepřetržitě, díky tomu se před nimi nikdy netvoří fronty,“ vysvětluje Milan Šmíd zastupující společnost Zásilkovna, která se Z-boxy počítá v dalších menších městech a vesnicích. „Mohou tam doplnit služby České pošty, která v těchto lokalitách omezuje provoz svých poboček,“ připomíná mluvčí Zásilkovny Chalupa.

Služby dalších firem

Výdejní místa zřizují i další společnosti. Například v Kutné Hoře má devět výdejních míst společnost Mall.cz, u obchodního domu Billa se nachází rovněž Alzabox. Ten najdou zájemci i na mnoha dalších místech ve středních Čechách, například na nymburském Zálabí nebo v kralupské čtvrti Lobeček.

V Poděbradech provozuje dva nové výdejní terminály firma TextilEco. Ta své kontejnery na oděvy od minulého roku na některých místech nahradila modernějšími Penguin boxy, které se skládají ze dvou částí. Jedna z nich přitom slouží jako samostatný výdejní automat. Celkem jich je v Česku už téměř dvě stě. Každý nabízí v nonstop provozu třináct ocelových schránek, které zákazníci otevřou pouze unikátním kódem.

Vrácení při reklamaci

Výraznou předností těchto boxů je skutečnost, že nenabízejí pouze výdej zboží, ale umožňují také jeho vrácení při reklamaci. Do budoucna se připravuje ještě varianta boxů, které by sloužily i jako úschovna zavazadel.

Terminály, napájené solární energií, navrhli studenti Vysokého učení technického v Brně, jsou ryze českým high-tech výrobkem.

Zdroj: Deník